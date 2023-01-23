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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

氣候治理 台專家建議：應納入投資環評

記者吳姿賢、陳素玲、鄭朝陽／台北報導

外界對政府2030年減碳及2050年的淨零目標毫無信心，專家建議，政府在因應國際碳關稅及企業落實ESG等力道都要更強，最好建立碳交易制度，才能加速減碳。至於電力排放係數居高不下的難題，除了靠再生能源，也可考慮核二、核三延役，作為過渡再生能源進度延宕的解方；過程中，政府要多和外界溝通，務實盤點各項問題，務實修正目標。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心助理研究員陳中舜表示，2025年非核家園政策可能要重新檢討，最快的方法是讓核二、三廠延役。國際估算2030年的減碳目標，屆時的電力排放係數應該介於每度電0.1至0.2公斤，但台灣不管怎麼算，屆時都會落在0.3至0.4公斤，離國際標準相當遙遠，藉由核能發電或啟動碳交易市場會有幫助。

陳中舜表示，政府打算收碳費，企業都希望訂低一點，減碳也希望達到法規標準就好，這種心態無助推動淨零技術進步；建立碳交易市場，業者多減的碳可在市場出售，各產業就會找尋對自己最有效的減碳方法。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，半導體等科技業到處都在設廠，用電需求增高，是時候回頭思考產業結構，因應淨零目標重新調整。台大國發所教授周桂田也說，褐色經濟體質的台灣面臨淨零轉型，將遭遇巨大挑戰，如政府不禁售燃油車、電價凍漲、工業部門減碳目標低落等政策矛盾，都是褐色經濟轉型困境的體現。

周桂田建議，行政院一方面喊淨零，一方面要企業加碼投資，水、電資源不能無限上綱，必須說清楚總量管制要怎麼做；目前投資審查機制在用電、用水、廢棄物等問題並不透明，環評法亟需修法，將氣候治理與碳排放納入審查標準，並落實政策環評。

他說，有關2050淨零的具體路徑，外界只能瞎猜，得到的資訊非常有限，希望政府能多溝通，釋出充分的資訊，讓專業者協助盤點，做務實的修正。

「不要再讓再生能源變成鄰避設施。」綠色公民行動聯盟表示，政府為能源轉型大力發展再生能源，尤其地面型光電爭議四起，應結合國土規畫，盤點不宜發展光電地區，並加強在地溝通。

減碳 投資 關稅

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