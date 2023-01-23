排碳領先減碳… 台灣「節電無規畫」 用電降不下來

國發會公布的2050淨零排放路徑及關鍵戰略，納入節電規畫，但看不到具體方案，產業發展、用電卻無上限，彼此矛盾。學者形容台灣邁向淨零過程，如同一場僵局的風險之旅，是非常難解的習題。

邁向淨零的關鍵除了產業轉型，從產品設計、製造到回收融入淨零思維，也要從節電、提升能源效率雙管齊下。綠色公民行動聯盟表示，未來經濟部估算台灣每年用電需求平均成長約2.5%，以去年用電量換算，約增加70億度，但國發會的節能戰略，規畫每年節電約44億度，根本難以抵銷。

更重要的是，製造業排碳量占一半以上，應該對產業減排有統籌的戰略設計，規畫各產業減排路徑，外界也才能具體檢視產業轉型規畫是否合理。

台大大氣系前教授徐光蓉說，節能是淨零的重中之重，政府只思考如何滿足業者用電，應回頭「把電的需求降下來」，畢竟工業用電量就占全台總用電量的一半以上，因此從用電大戶來節電的效果最好。

中華經濟研究院助理研究員陳中舜表示，以半導體業為例，企業已經很努力做節電，但仍有天花板，是因為「製程」不能妥協，產業界的態度是必須先追求良率、而非節能，而且還要考慮產品的附加價值，產業界認為就算電費每度漲了一倍，也還撐得過去，造成節電少了經濟誘因。

政府鼓勵擴大投資 ，用電量勢必節節高升。陳中舜表示，既然高耗電產業精進節能的空間有限，比較可能擴大台灣綠電交易的市場規模，讓業界買綠電做碳中和。

「排碳量一路領先減碳 量，這是台灣淨零僵局的風險之旅。」台大國發所教授周桂田指出，節電不力根源是台灣電價太便宜，如果台電的時間電價機制再優化，政府收碳費、碳稅的碳定價機制也趕快訂出來，對耗電就有抑制效果。

徐光蓉認為一般民眾也能貢獻節電，例如俄烏戰爭導致能源危機升高，德國 就鼓勵民眾改用熱泵熱水器，比瓦斯還要省電；另如用智慧電表協助管理能源的速度也要加快，才能抑制住商用電。