我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

排碳領先減碳… 台灣「節電無規畫」 用電降不下來

記者吳姿賢、鄭朝陽／台北報導

國發會公布的2050淨零排放路徑及關鍵戰略，納入節電規畫，但看不到具體方案，產業發展、用電卻無上限，彼此矛盾。學者形容台灣邁向淨零過程，如同一場僵局的風險之旅，是非常難解的習題。

邁向淨零的關鍵除了產業轉型，從產品設計、製造到回收融入淨零思維，也要從節電、提升能源效率雙管齊下。綠色公民行動聯盟表示，未來經濟部估算台灣每年用電需求平均成長約2.5%，以去年用電量換算，約增加70億度，但國發會的節能戰略，規畫每年節電約44億度，根本難以抵銷。

更重要的是，製造業排碳量占一半以上，應該對產業減排有統籌的戰略設計，規畫各產業減排路徑，外界也才能具體檢視產業轉型規畫是否合理。

台大大氣系前教授徐光蓉說，節能是淨零的重中之重，政府只思考如何滿足業者用電，應回頭「把電的需求降下來」，畢竟工業用電量就占全台總用電量的一半以上，因此從用電大戶來節電的效果最好。

中華經濟研究院助理研究員陳中舜表示，以半導體業為例，企業已經很努力做節電，但仍有天花板，是因為「製程」不能妥協，產業界的態度是必須先追求良率、而非節能，而且還要考慮產品的附加價值，產業界認為就算電費每度漲了一倍，也還撐得過去，造成節電少了經濟誘因。

政府鼓勵擴大投資，用電量勢必節節高升。陳中舜表示，既然高耗電產業精進節能的空間有限，比較可能擴大台灣綠電交易的市場規模，讓業界買綠電做碳中和。

「排碳量一路領先減碳量，這是台灣淨零僵局的風險之旅。」台大國發所教授周桂田指出，節電不力根源是台灣電價太便宜，如果台電的時間電價機制再優化，政府收碳費、碳稅的碳定價機制也趕快訂出來，對耗電就有抑制效果。

徐光蓉認為一般民眾也能貢獻節電，例如俄烏戰爭導致能源危機升高，德國就鼓勵民眾改用熱泵熱水器，比瓦斯還要省電；另如用智慧電表協助管理能源的速度也要加快，才能抑制住商用電。

減碳 投資 德國

上一則

對抗孤寂 增強「社會連結」避開身陷孤島危機

下一則

驟失妻子 台灣雙和醫院副院長靠運動療傷

延伸閱讀

工研院攜手和碩 搶北美5G市場

工研院攜手和碩 搶北美5G市場
iPhone 14 Pro螢幕永遠顯示超耗電？實測關閉後更嚇人

iPhone 14 Pro螢幕永遠顯示超耗電？實測關閉後更嚇人
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
南韓下季電價 歷年調漲最多

南韓下季電價 歷年調漲最多

熱門新聞

吳姓男子和詹姓好友的妻子有一腿，詹妻事後懺悔，並表示吳勃起時「生殖器是彎的」，台灣高等法院認定兩人有親密接觸，判吳賠償詹60萬元確定。（示意圖／本報系資料照片）

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

2023-01-16 00:23
李男假借按摩名義約女同事上賓館卻襲胸，法院依性騷擾罪判他4月。示意圖。（取材自ingimage）

純按摩不純？亂掐女同事胸還動嘴咬乳頭 色男下場慘了

2023-01-19 03:20
有台灣民眾檢舉，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼。（圖取自facebook.com/LICHONGLIMTW）

中國螺螄粉銷台灣 包裝印「你是中國人」遭檢舉

2023-01-16 14:01
恐傷無辜 美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在灘岸執行區域阻絕。但有專家認為，布雷系統有誤傷平民的疑慮。圖為布雷訓練畫面。圖／取自美國陸軍官網

台灣將成地雷島？ 美售台地雷車及戰防雷 引爆爭議

2023-01-15 16:39
前總統馬英九20日到台北市興隆市場買年菜、也沿路發紅包袋及春聯。（記者程遠述／攝影）

賴清德「台主權獨立說」 馬英九：沒有國家叫台灣

2023-01-19 22:49
外交部長吳釗燮（右）接受英國Sky News新聞台亞洲特派員Helen-Ann Smith（左）專訪。 （民眾黨團提供）

習近平恐試圖歷史留名 吳釗燮曝「這年」是侵台可能時間點

2023-01-19 07:53

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門