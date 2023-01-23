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台灣電力排碳係數高 學者：不利產業出口

記者吳姿賢、黃有容／台北報導
耗電的半導體產業已成台灣的戰略產業，政府鼓勵半導體等製造業擴大投資，能源結構的火力發電占比偏高，造成邁向淨零的重大障礙。圖為台積電南科廠。（記者劉學聖／攝影）
耗電的半導體產業已成台灣的戰略產業，政府鼓勵半導體等製造業擴大投資，能源結構的火力發電占比偏高，造成邁向淨零的重大障礙。圖為台積電南科廠。（記者劉學聖／攝影）

台灣電力排碳係數過高，為淨零最大關卡之一，政府雖擘畫藍圖，但學者認為，台灣再生能源進度落後，氫能、碳捕捉等又無法在2030年前商轉應用，電力排放係數恐難以大幅降低，未來對台灣產品出口歐盟或加入國際產業鏈，衝擊不小。

環保署表示，為降低電力排碳係數，2050年再生能源發電要達60%至70%，也要有一定比率的氫能，這些都是零碳發電，若還有少量火力發電，要配套採用碳捕捉與封存技術（負碳技術），把排碳抓下來；2050年達到淨零排碳確實很難，全球須在2030年前依靠負碳技術減碳，台灣也要盡快跟上來，企業正研發新的負碳技術，幫助全球邁向淨零。

但學者對台灣電力排放係數降低感到悲觀，中華經濟研究院綠色經濟研究中心助理研究員陳中舜說，台灣再生能源進度落後，除了透過核能降低電力排碳係數，國際也很看重碳捕集與封存技術，但封存要有地質條件，現在可封存的量都無法估算，能否滿足封存需求都是未知數。

陳中舜對於2030年的減碳目標「非常不樂觀」，主因還是台灣電力的排碳係數過高，應設法降低。他表示，台灣2020年電力排放係數目標為每度0.492公斤，但實際為0.502公斤，每度電多了十公克，看起來感覺好像不嚴重，但2020年用電量約2700多億度，換算全台等於多排放270萬公噸碳，需要近7000座大安森林公園的樹木固碳才補得回來。

至於台灣2025年電力排放係數原訂每度0.388公斤，經濟部後來放寬為0.424公斤。陳中舜說，這跟國外背道而馳，全球預估2030年降到0.15公斤左右，以台灣進度看來根本做不到。一旦降不下來，對台灣產業相當不利。

台電發言人吳進忠表示，今年水情充沛、再生能源比率大幅提升，加上持續減煤、增氣，電力排放係數一定比去年低。

國際能源總署估算，2025到2030年，全球電力要減碳50億噸，也是淨零過程減排幅度最大的階段。吳進忠說，這六年內，台灣預計完成離岸風電區塊開發，燃煤機組退役，換燃氣機組，都能降低電力排放係數，碳捕捉技術也正研發。

減碳 歐盟

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