立法牛步 台灣「碳定價」紙上談兵

面對2050淨零的減碳壓力，台灣內外交迫，連最重要的減碳法源和碳定價都還沒下文，未來產業競爭力堪慮 。（記者潘俊宏／攝影）

因應歐盟 的碳邊境調整機制（碳關稅 ）即將上路，同時加速台灣減碳 ，環保署2021年就宣布第一階段將對每年排碳2.5萬噸以上、共287家排碳大戶課徵碳費，產業涵蓋水泥、石化、鋼鐵及半導體等，最快於2024年起徵收。但徵收的法源躺在立法院「難產」，造成這項「碳定價」機制進展牛步，一切仍在紙上談兵。

全球面對2050淨零的減碳壓力，已有68個國家實施碳定價，作為推進減碳的重要工具。這是汙染者付費的精神，排碳量愈多，就要付愈高的代價，此工具的減碳效果顯著。

一是以量制價，透過排碳的總量管制與碳交易，管制企業有限度的免費排碳權，額度不足，就到碳交易市場向其他企業買碳權，否則會被罰款，也藉此促成企業努力減碳賣碳權獲利。另一個是以價制量的碳稅或碳費，政府訂出費率，且可定期調漲。

歐盟2027年起要對進口商品課徵碳關稅，台灣產品首當其衝，環保署為此規畫最快從2024年起向企業徵收碳費，「溫室氣體減量及管理法」也修正為「氣候變遷因應法」，授權政府向企業徵收碳費。

碳費優惠 要有經濟誘因

氣候法草案2021年立法院初審通過，但遲無下文，沒有母法，碳費的費率、徵收對象就無法在子法詳訂細節。外界關注碳定價為何「難產」？環保署表示，除了立法進度，也正在法令中設計獎勵機制，未來企業可以配合國家階段性的減量目標自主減量，若如期達標或提前，可享有碳費的優惠費率，因此碳費的費率和優惠費率要有足夠的經濟誘因，才能激勵企業積極減碳，需要審慎的模型計算，還未定案。

北市環保局長劉銘龍指出，環保署參考英國經驗，規畫企業自主減量的碳費優惠機制應屬可行，這是蘿蔔和棒子的兩手策略，若企業連規定減量門檻都達不到，則會被課徵懲罰費率。

劉銘龍認為，更理想的作法是先課徵排碳大戶的碳費，接著在2025年之後逐步讓排碳總量管制與碳交易機制上路，刺激企業加速減碳，才能因應國際碳關稅的貿易壁壘。

根據世界銀行發布的「碳定價現況與趨勢報告」，全球推行碳定價工具的68個國家，去年總體的碳價收入高達840億美元，比2020年成長六成，碳交易收入更首度超過碳稅，占整體67%。

面對碳費，工商團體都表支持，先前傳出碳費可能訂每公噸100元，也有人主張訂在300元以上，且逐年調高。工總秘書長陳益民表示，台灣不能盲目跟隨其他國家的標準。