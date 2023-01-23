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「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

不怕獨老 東京著衣創辦人周品均：別想要靠誰

記者陳雨鑫／台北23日電
唯品風尚執行長周品均 ：「無論幾歲，都要用自己的方式生活。」（記者林俊良／攝影）
唯品風尚執行長周品均 ：「無論幾歲，都要用自己的方式生活。」（記者林俊良／攝影）

「一個人不等於孤單，老後就算是一個人，那也是我的選擇。」唯品風尚集團執行長、東京著衣創辦人周品均說，許多人對「一個人」充滿恐懼、慌張，甚至覺得可憐、可悲，她認為心靈滿足靠自己，不該一味地向他人索取。

周品均曾與東京著衣畫上等號，卻在事業巔峰時，一夕離婚，被逐出董事會。歷經大起大落，結束婚姻是她勇敢的決定，別為了取悅別人而活。

社會普遍預設離婚、喪偶，好像就會孤獨終老。周品均說，每個人都可以決定自己的人生，想單身就單身，想愛就去找對象，「60歲不能談戀愛？80歲我都還要談」。

「無論幾歲，人生各方面都別想著要靠誰」，周品均說，社會變化快速，通膨、少子化等，現代要組家庭沒辦法只靠老公、父母餘生也沒辦法單靠子女。

兩年前，幾位親友長輩相繼離世，她開始思考老後，唯一的大方向是「怎麼先讓自己過好」，自己過不好，身邊的人也不會好。可先準備三大方面，經濟、社交心靈及健康，別等到逼近晚年再準備，「現在」就該朝理想生活前進。

說到老後，「我不想去山上種田、海邊看海，老後會繼續做喜歡的事。」周品均理解自己，想待在都市，吃美食、逛街、追劇看電影。希望能成立學院，分享職場、理財、戀愛經，回饋社會。

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