驟失妻子 台灣雙和醫院副院長靠運動療傷

57歲雙和醫院副院長 「運動既能維持身心平衡，又能結識新朋友。」（記者林俊良／攝影）

雙和醫院副院長賴鴻政陽光又有活力，不是認真參加醫學 會，就是努力練跑，規律運動。大多數的人可能不知道，賴鴻政兩年前驟失妻子，一家四口幸福的全家福，少了女主人，他身心重創。

賴鴻政消沉、痛苦了幾個月，但「日子終究得過下去」，一個人可以過什麼樣的生活？賴鴻政想了很久，答案是「運動」。他念建中時是橄欖球校隊主力，決定從調整體能著手，目標是攀登百岳，沒想到翻山越嶺時驚覺體力比想像中差，險些成為山友的拖油瓶。

為了鍛鍊體能，賴鴻政加入三鐵訓練營，接受單車、跑步、游泳 等訓練，他發現，「醫療是專業，運動也是專業」，在吸吐、使勁、用力之際，均需技巧，他第一次感受到運動後的疲累與舒坦，心靈純然放空，忘了失去太太的痛。

這一兩年運動，賴鴻政結識許多不同職業、背景、年齡的新朋友，例如跑友「小璧」，他們一起練習、鍛鍊體能，他最近才知道，從事設計工作的小璧視力嚴重受損，單眼失明，「每個三鐵人背後都有故事」。

妻子選擇離開，賴鴻政到現在還難接受，但遺憾發生了，無法重來。妻子的離開，讓他意會到，不管夫妻、父子，終究要各自獨立，學會「各自長好」。

對兒子的期許也是如此。賴家兩個兒子在紐約、倫敦工作，賴鴻政希望兒子們早點結婚成家，但他壓根沒想過要跟兒孫住在一起。他不依賴年輕人，照顧好自己，這是他給下一代最好的禮物。