妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

吳姓男子和詹姓好友的妻子有一腿，詹妻事後懺悔，並表示吳勃起時「生殖器是彎的」，台灣高等法院認定兩人有親密接觸，判吳賠償詹60萬元確定。（示意圖／本報系資料照片）

台灣一名吳姓男子和詹姓好友的妻子有一腿，四度到汽車旅館 性交，詹不滿被戴綠帽，提告求償60萬元（台幣，下同，約1.9萬美元），台北地方法院判吳賠償20萬；吳不僅未道歉、和解，甚至揚言向詹的家人揭露姦情。台灣高等法院審理時，詹妻證稱吳勃起時「生殖器是彎的」，合議庭認定兩人有親密接觸，判吳應再賠償詹40萬元確定。

詹姓夫妻2013年8月結婚，吳和詹則是多年好友，因2017年詹家人和吳出遊，詹妻因而認識對方、加LINE。2020年8月17日至9月15日間，吳和詹妻先後到台北、台中、平鎮、太保等地的汽車旅館幽會、過夜，詹事後發現，妻子為求原諒，寫下「悔過書」，逐一交代出牆的時間、地點。詹因精神飽受折磨，提損害賠償訴訟，要求詹賠償60萬精神慰撫金。

吳姓男子辯稱悔過書的內容是詹妻的片面之詞，且書寫時間距離事發已過約半年時間，證詞不可信，且就算汽車旅館函覆他曾「開房間」，也不足以證明他和詹妻有性行為。

詹妻表示，吳的右上臂有日式鬼怪刺青，只有割線、沒有打霧上色，且吳勃起時「生殖器不是直的」，並表示開房間時有兩次叫外送。台北地院認為刺青並不是隱私部位，且男性生殖器「不是直的」非少見的生體特徵，僅認定吳和詹妻只有兩度一同入住旅館休息，逾越社交分際，判吳賠償詹20萬元。

一審判決後，吳表示和詹沒有簽保密協議，他將會「拜訪」對方家人，讓詹氣得說「你好像完全不知道悔改？」。詹上訴，請求吳再賠償40萬元，吳附帶上訴則請求高院 廢棄一審判決。

高院認為，詹妻在2020年9月16日向丈夫坦承對婚姻不忠，2021年2月15日提出悔過書，自懺「深感後悔與不該」、保證未來絕對不會再犯，內容可信。因吳不否認身上有刺青、生殖器是彎的，高院認為應是有肢體親密接觸才能明確指出對方的身體特徵，若沒有性關係，詹妻也不可能自毀清譽、在悔過書中寫下這些事情。

從詹和吳的對話紀錄來看，詹問「你好像都不覺得睡人老婆是錯的欸，怎麼睡人老婆後被告，看到判決賠點小錢，本性就出來要囂張一下了？用這名目要來找我家人，你好像完全不知道悔改欸！」吳回答「這不是囂張，真的。這叫自保，懂嗎？」高院認為吳沒反駁，足見確實有和詹妻發生性行為。

高院認為吳竟然和好朋友的妻子有不當往來，事後不但沒道歉還揚言向對方家人揭露姦情，詹求償60萬精神慰撫金有理，改全部判准。