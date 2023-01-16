大陸向藥廠「靈魂砍價」逾9成 台灣難複製

台灣罕病藥價是中國大陸的15倍以上。(本報資料照片)

ＳＭＡ罕病女童小沂遠赴廣東省東莞市求醫，同樣新藥兩地價格大不同，台灣藥價是中國大陸的15倍以上，東莞市衛生局歸功於前年中國國家醫保 局「靈魂砍價」談判成功，把藥費從每針70幾萬人民幣(約11萬美元)殺到3.3萬。台灣罕病與癌症 名醫分析，讓各大藥廠願意降價，是因中國大陸擁有許多特殊條件，台灣無法與之相比。

台大醫院基因學部暨小兒部主治醫師胡務亮表示，中國也有健保 ，但基本上不給付高價藥物，為了進入市場，藥廠一開始採取送藥方式，累積使用經驗和好評，吸引更多病友注意，進而促使中國政府考慮給付這些藥物。

台大醫院癌醫中心分院院長楊志新說，中國大陸給付眾多癌症新藥，通常藥價都只有台灣4分之1或5分之1，中國沿海大城市比台灣還要富有，但就整個國家來看，國際藥廠仍視中國為「開發中國家」，加上人口眾多，市場龐大，比較願意低價販售新藥。

胡務亮表示，台灣是按照世界定價，跟其他先進國家相比，大部分藥物都已經談到很便宜了，但中國人口多、市場大，是一個很特殊的地方，官方針對昂貴新藥進行「靈魂砍價」，也是就一砍再砍，媒體報導該ＳＭＡ藥從原本1劑70萬人民幣砍到3.3萬人民幣，這是台灣無法相比的。

女童母親公開發文表示，一般人難以想像，品嘗美食、自由呼吸、安然入睡等「日常」，都是ＳＭＡ病人需要經過治療或呼吸器協助才能擁有的。自己政治立場非綠非藍，只求孩子能有平安健康長大的機會，懇求政府拿出魄力，讓以生命等待救命藥的400多位病友得到溫暖希望。