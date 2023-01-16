朝野立委無共識 外役監修法卡關 下會期再排審

台南兩名員警去年遭明德外役監逃犯林信吾殺害，引爆全民怒火，法務部修法將外役監門檻提高，但法案迄今卡關。圖為明德外役監舉辦收容人路跑活動。(本報資料照片)

台南市去年8月22日發生外役監受刑人林信吾脫逃殺害2名員警案，引發全民怒火，行政院火速主導外役監遴選朝提高門檻方向修法，朝野共提出22個修法版本，有立委質疑現今制度外役監如同「白領專監」，另有立委認為修法未必能阻卻憾事。立院對此案始終無共識，原本被視為迫切要修的法案，留待下會期再排審。

殺警案發生後修法急上路，民進黨 立院總召柯建銘甚至喊出應列優先法案，立法院司法及法制委員會積極審查，還邀專家學者辦公聽會。如今卡關，法務部政務次長陳明堂說，目前先調整維安機制，受刑人返家監控從抽樣改普查。

根據法務部提出修法版本，修正後法律縮短外役監收容日數，限制1年內可提報假釋者才能遴選；強化資格審查，增列「在監行狀善良」且「無危害公共秩序、社會安全之虞」等要件，藉審查受刑人在監表現、再犯可能，降低外役監制度性風險。

另排除惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害之犯罪，包括故意犯罪致死、所犯10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪，及犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性剝削防制條例、性侵 害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品 危害防制條例與人口販運防制法等特定犯罪。

台灣獄政工作權益促進會常務監事林文蔚說，外役監受刑人平時養雞、養鴨，出獄後沒有人在做這些事；如果將暴力、詐欺與性侵害罪犯排除，外役監就成為「白領專監」。林文蔚指出，社會觀感外役監是權貴犯罪特權，權貴去了外役監，很難對外說服制度有公正性，監獄內充滿「請託」、「交代」文化更讓基層人員討厭。

中正大學犯罪防治系教授許華孚表示，外役監制度始自1891年的瑞士，讓受刑人在無戒護下自我管理，如排除毒品、家暴、性剝削及10年以上重罪者申請，許多重刑犯就毫無機會移監，內部管理會產生戒護問題。

國民黨立委陳以信說，外役監10多年來有49次脫逃事件，外役監制度不能因噎廢食，但制度改革要利大於弊。

民進黨立委江永昌表示，外役監制度改革要考量國民情感與獄政人力，透過賞罰方式決定是否准予申請外役監，是管理而非進行中間性處遇。英國法官判刑時就已評估被告要關一般監或外役監，可以借鏡。