我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

朝野立委無共識 外役監修法卡關 下會期再排審

記者王聖藜、蔣永佑／台北16日電
台南兩名員警去年遭明德外役監逃犯林信吾殺害，引爆全民怒火，法務部修法將外役監門檻提高，但法案迄今卡關。圖為明德外役監舉辦收容人路跑活動。(本報資料照片)
台南兩名員警去年遭明德外役監逃犯林信吾殺害，引爆全民怒火，法務部修法將外役監門檻提高，但法案迄今卡關。圖為明德外役監舉辦收容人路跑活動。(本報資料照片)

台南市去年8月22日發生外役監受刑人林信吾脫逃殺害2名員警案，引發全民怒火，行政院火速主導外役監遴選朝提高門檻方向修法，朝野共提出22個修法版本，有立委質疑現今制度外役監如同「白領專監」，另有立委認為修法未必能阻卻憾事。立院對此案始終無共識，原本被視為迫切要修的法案，留待下會期再排審。

殺警案發生後修法急上路，民進黨立院總召柯建銘甚至喊出應列優先法案，立法院司法及法制委員會積極審查，還邀專家學者辦公聽會。如今卡關，法務部政務次長陳明堂說，目前先調整維安機制，受刑人返家監控從抽樣改普查。

根據法務部提出修法版本，修正後法律縮短外役監收容日數，限制1年內可提報假釋者才能遴選；強化資格審查，增列「在監行狀善良」且「無危害公共秩序、社會安全之虞」等要件，藉審查受刑人在監表現、再犯可能，降低外役監制度性風險。

另排除惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害之犯罪，包括故意犯罪致死、所犯10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪，及犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例與人口販運防制法等特定犯罪。

台灣獄政工作權益促進會常務監事林文蔚說，外役監受刑人平時養雞、養鴨，出獄後沒有人在做這些事；如果將暴力、詐欺與性侵害罪犯排除，外役監就成為「白領專監」。林文蔚指出，社會觀感外役監是權貴犯罪特權，權貴去了外役監，很難對外說服制度有公正性，監獄內充滿「請託」、「交代」文化更讓基層人員討厭。

中正大學犯罪防治系教授許華孚表示，外役監制度始自1891年的瑞士，讓受刑人在無戒護下自我管理，如排除毒品、家暴、性剝削及10年以上重罪者申請，許多重刑犯就毫無機會移監，內部管理會產生戒護問題。

國民黨立委陳以信說，外役監10多年來有49次脫逃事件，外役監制度不能因噎廢食，但制度改革要利大於弊。

民進黨立委江永昌表示，外役監制度改革要考量國民情感與獄政人力，透過賞罰方式決定是否准予申請外役監，是管理而非進行中間性處遇。英國法官判刑時就已評估被告要關一般監或外役監，可以借鏡。

性侵 毒品 民進黨

上一則

新聞眼╱地雷傷的從來是平民

下一則

立委初選排藍民調？高：走11寇回頭路

延伸閱讀

民進黨主席補選 賴清德率黃偉哲鞠躬道歉 誓言改革

民進黨主席補選 賴清德率黃偉哲鞠躬道歉 誓言改革
賴清德：民意代表沒用話少說 沈富雄：沒肩膀

賴清德：民意代表沒用話少說 沈富雄：沒肩膀
民進黨邁入「後蔡時代」 綠：黨政將分離

民進黨邁入「後蔡時代」 綠：黨政將分離
高嘉瑜效應 藍綠白5女將 將挑戰北市港湖區立委

高嘉瑜效應 藍綠白5女將 將挑戰北市港湖區立委

熱門新聞

陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九和夫人周美青到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。記者杜建重／攝影

「什麼都要問美國不叫外交官」 沈呂巡告別式追思者眾

2023-01-12 11:32

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首