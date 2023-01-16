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高虹安行政處長爆婚外情 帶人妻到官舍過夜

台灣新聞組／新竹16日電
新竹市政府行政處長謝泊泓。(記者許正宏／攝影)
新竹市政府行政處長謝泊泓。(記者許正宏／攝影)

民眾黨主席柯文哲愛將、甫獲新竹市長高虹安延攬擔任行政處長的謝泊泓爆出婚外情，對象是曾與他在黨部共事的人妻黨工林宜萱。本刊多日直擊，謝與林不只一次在大街上牽手熱吻，甚至還載著她直奔由竹市府提供給首長的職務宿舍過夜偷情，這名出身模特兒的已婚黨工過去小有名氣，還上過時尚雜誌，2人背著各自家庭發展地下情，讓知情的黨工看不下去，私下議論紛紛，不僅重創高虹安的市府形象，更讓過往傳出桃色新聞及公私不分的民眾黨爭議再添一樁。

據媒體報導，由立委轉戰新竹市長成功的高虹安替民眾黨寫紀錄，去年12月22日上任前公布竹市府小內閣，延攬被視為柯文哲核心幕僚、年僅32歲的民眾黨祕書處主任謝泊泓擔任竹市行政處長，當時被媒體形容「有柯文哲的影子」，不過，新官上任未滿1個月的他卻爆出婚外情，對象還是模特兒出身、曾一起在民眾黨共事的已婚小祕書。

謝泊泓與林宜萱的地下情不只遭本刊直擊，去年12月27日謝甫接任竹市行政處長的第3天，就同樣遭人目擊與林宜萱在新竹親密互動，據轉述，當天深夜10時26分左右，他們二人共乘謝的白色豐田轎車，出現在新竹縣竹北市嘉豐五路一段的一家超商，2人手牽手站在超商外，忍不住愛意的謝顧不得路人眼光，不但兩手環抱起林宜萱，還親了她好幾下小嘴，讓認出謝的目擊者忍不住拍下照片向本刊投訴。

謝泊泓畢業於中央大學經濟研究所，當年在學時，與現在的老闆高虹安一樣，都是斐陶斐榮譽學會的榮譽會員，他背著老婆在外偷情，讓友人出面替正宮大抱不平，直批他簡直就是「民眾黨版陳世美」。

謝泊泓2020年6月與大她6歲的老婆結婚，新婚至今才2年半，當年在台北的香頌私宅洋樓舉行婚宴時，向來鮮少出席紅白帖場合的柯文哲，還現身當他們的嘉賓上台致詞，可見謝受柯倚重的程度；2人結婚週年時，謝還曾在臉書貼上合照公開曬恩愛，如今他才升官不久，就爆出祕戀人妻的婚外情。

謝泊泓（右）獲高虹安（左）重用入竹市府當官。（取材自新竹市政府官網）
謝泊泓（右）獲高虹安（左）重用入竹市府當官。（取材自新竹市政府官網）

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