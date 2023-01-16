高虹安行政處長爆婚外情 帶人妻到官舍過夜

新竹市政府行政處長謝泊泓。(記者許正宏／攝影)

民眾黨主席柯文哲 愛將、甫獲新竹市長高虹安延攬擔任行政處長的謝泊泓爆出婚外情，對象是曾與他在黨部共事的人妻黨工林宜萱。本刊多日直擊，謝與林不只一次在大街上牽手熱吻，甚至還載著她直奔由竹市府提供給首長的職務宿舍過夜偷情，這名出身模特兒的已婚黨工過去小有名氣，還上過時尚雜誌，2人背著各自家庭發展地下情，讓知情的黨工看不下去，私下議論紛紛，不僅重創高虹安的市府形象，更讓過往傳出桃色新聞及公私不分的民眾黨爭議再添一樁。

據媒體報導，由立委轉戰新竹市長成功的高虹安替民眾黨寫紀錄，去年12月22日上任前公布竹市府小內閣，延攬被視為柯文哲核心幕僚、年僅32歲的民眾黨祕書處主任謝泊泓擔任竹市行政處長，當時被媒體形容「有柯文哲的影子」，不過，新官上任未滿1個月的他卻爆出婚外情，對象還是模特兒出身、曾一起在民眾黨共事的已婚小祕書。

謝泊泓與林宜萱的地下情不只遭本刊直擊，去年12月27日謝甫接任竹市行政處長的第3天，就同樣遭人目擊與林宜萱在新竹親密互動，據轉述，當天深夜10時26分左右，他們二人共乘謝的白色豐田 轎車，出現在新竹縣竹北市嘉豐五路一段的一家超商 ，2人手牽手站在超商外，忍不住愛意的謝顧不得路人眼光，不但兩手環抱起林宜萱，還親了她好幾下小嘴，讓認出謝的目擊者忍不住拍下照片向本刊投訴。

謝泊泓畢業於中央大學經濟研究所，當年在學時，與現在的老闆高虹安一樣，都是斐陶斐榮譽學會的榮譽會員，他背著老婆在外偷情，讓友人出面替正宮大抱不平，直批他簡直就是「民眾黨版陳世美」。