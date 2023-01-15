我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾客機墜毀 72人全數罹難 含15名外國公民

砍下新婚妻頭顱丟浴室 德州21歲男還叫父母來看

護國哥骨折沒法出院 骨科醫師情商戶政人員出差病房完婚

記者游振昇／台中即時報導
光田醫院骨折醫師為男傷者治療，也協助讓他能如期與未婚妻登記結婚。（取材自嚴可倫醫師臉書）
光田醫院骨折醫師為男傷者治療，也協助讓他能如期與未婚妻登記結婚。（取材自嚴可倫醫師臉書）

一名台積電男員工日前腳傷，送到光田醫院治療，他未婚妻急問，手術隔天可下床嗎？因為已選好日子隔天要登記結婚，登記後她才能有婚假，可全心全意照顧他，讓他母親與妹妹休息。骨科醫師嚴可倫大為感動，當天請戶政人員到病房為這對新人完成結婚登記，見證堅貞愛情。

台灣光田醫院骨科醫師嚴可倫在臉專常分享醫療專業，醫療過程心情、與患者互動情形，已有一群粉絲長期追蹤他的粉專，他上周一篇「我照顧好你的骨頭，讓你未來繼續護國」內容，也吸引許多人觀看。

他說一名身材壯碩男子，意外造成小腿的開放性骨折，緊急為他清創手術，將傷口刷洗乾淨，降低感染機率，接著打上「外固定」，暫時固定骨折，等待傷口穩定才能把外固定換成「鋼釘內固定」。

他說有天查房，瞄見患者的床頭一支特別的手機，一看就知道是台積電員工的專用手機，嚴可倫說，台積電對國家甚至世界的貢獻，舉足輕重，他有緣分照顧到台積電的員工，也是榮幸，必須拚盡全力把刀開好，為護國神山奉獻一己之力。

他稱患者是「護國哥」，閒聊才知，護國哥受傷隔天原本預定要登記結婚，他想幫患者實現這個心願，嚴可倫在粉專問大家有沒有什麼好想法？

昨天有一名患者家屬要離開診間前，問嚴可倫「嚴醫師，最後我還有一個重要問題想問，結果護國哥、神山嫂，結婚登記有成功嗎？」原來這名家屬也是嚴可倫的粉絲。

嚴可倫醫師說，「護國哥」手術前幾天討論手術的計畫時，他未婚妻就急切的問「他手術隔天可以下床、坐輪椅嗎？」嚴可倫納悶，終於忍不住問她「到底有什麼訴求，那麼急著要他隔天就下床坐輪椅，或許你可以告訴我，我們一起來想想辦法。」

「因為我們老早就已經看好日子，明天要登記結婚，沒想到他卻受傷、還開了刀。」嚴可倫回應「等之後比較恢復了，再請命理老師幫忙看一個好日子登記，不是比較簡單嗎？」對方再回「因為只有登記了，我才能有婚假，可以全心全意照顧他、讓他的媽媽與妹妹休息。」

嚴可倫愣了一下，他說被這段感動的話震懾住，「這個忙我一定要幫。」最後他和戶政事務所協調後，安排讓兩人在病房完成登記手續。手術隔天，戶政人員當天抵達醫院，醫療團隊緊盯患者術後狀況，確保他身體OK，「終於，護國哥、神山嫂完成了結婚登記，恭喜老爺賀喜夫人，醫護團隊也得以有機會見證這難能可貴的儀式。」

手術 台積電 骨科

上一則

民進黨主席補選 賴清德率黃偉哲鞠躬道歉 誓言改革

下一則

南京、新北雙城「雲賞燈」同賀新春

延伸閱讀

陸劇男神「比腕力骨折」急送醫 網揭：同家電視台害高以翔猝死

陸劇男神「比腕力骨折」急送醫 網揭：同家電視台害高以翔猝死
疑身心出狀況 台中國中生豪宅39樓墜樓摔斷腿

疑身心出狀況 台中國中生豪宅39樓墜樓摔斷腿
醫藥／預防骨質疏鬆 營養師提醒高鈣、蛋白質不可少

醫藥／預防骨質疏鬆 營養師提醒高鈣、蛋白質不可少
不用怕被歧視 亞裔應該自強

不用怕被歧視 亞裔應該自強

熱門新聞

前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人