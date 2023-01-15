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不滿績效獎金 中華快遞不排除年前突襲式罷工

記者周湘芸／台北15日電
中華快遞員工將發動突襲式罷工。圖為中華快遞工會在交通部門口抗議。（記者曾原信／攝影）
中華快遞員工將發動突襲式罷工。圖為中華快遞工會在交通部門口抗議。（記者曾原信／攝影）

不滿中華快遞未履行承諾，在賺錢的情況下，未按照前兩年標準平均發放績效獎金，加薪制度承諾也跳票，員工發起罷工投票，中華快遞企業工會理事長陳宏春表示，昨天投票結果出爐，有83%的同意票，確定進行罷工，且為突襲式罷工，「任何時間都有可能」。換句話說，不排除年前就會展開突襲式罷工。

中華快遞為中華郵政子公司，共有200名員工，主要負責本土銀行支票、文件配送，一旦罷工恐影響全台1400家銀行、農漁會及信用合作社的票據運送。

中華快遞董事長薛門騫表示，持續與工會溝通，也理解工會想法，但相關政策需要董事會通過才能執行，預計農曆年後會立即召開董事會討論工會訴求。若員工於農曆年前突襲罷工也會與銀行討論因應措施。

實際上，中華快遞發動罷工並非第一次，去年7月時，就曾因低薪問題，由中華快遞北區工會發動罷工一天，當天不少銀行抱怨影響公文、文件遞送，部分銀行則是改自行運送，但也提高人事成本。

陳宏春表示，工會去年7月進行罷工抗議時，與公司協商達成共識，但公司事後未履行承諾，在整年度賺錢的情況下，未按照前兩年2.5到3個月標準發放績效獎金，僅先發一個月，當時承諾建立的加薪制度至今也未與工會討論，另有十多年資深員工，到職時間僅差不到一年，薪資卻落差1萬元的狀況。

陳宏春說，此次三大訴求，包括加發1.5個月獎金、每年加薪800元、解決同工不同酬。工會共有170名成員，此次罷工投票率84%，換算下來有142人投票，同意票占83%，等同有117人同意罷工，原則上已確定罷工。

他表示，日前發起罷工投票後，公司有找工會溝通，但仍感受不到公司誠意，此次預計採取突襲式罷工，明也將前往行政院陳情，若未獲善意回應，任何時候都可能展開罷工。

罷工 投票 華郵

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