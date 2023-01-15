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借住同事家搞上他妹妹 台中男歡愛少女3次得吃4年牢飯

記者陳宏睿／台中15日電
台中市饒姓男子借住同事家時，與同事未成年妹妹發生關係，台中高分院判刑4年。(本報資料照片)
台中市饒姓男子借住同事家時，與同事未成年妹妹發生關係，台中高分院判刑4年。(本報資料照片)

台中市饒姓男子在2020年間，曾借住同事家，期間認識同事年僅13歲的妹妹，饒利用少女對性懵懂，前年4月間，雙方合意在少女房間內發生3次性關係，後來因少女父母發現後報警，台中地院審酌饒犯行時19歲，非成年人，判刑4年。饒上訴二審後，仍維持原判。

判決指出，饒姓男子在2020年間曾借住同事位於北屯區的住家，期間認識同事未成年的妹妹，饒明知少女未成年，性自主能力、判斷力都未成熟，但仍利用機會，在前年4月間，在少女的房間內，在不違反少女意願下，發生3次性關係，不過後來因少女父母察覺異狀，報警處理。

饒男在警詢時，即承認涉案，辯稱雙方是男女朋友關係，發生關係是少女同意的，全案依妨害性自主罪，移送法辦。

全案一審時，根據饒男供詞、少女證詞，以及醫院驗傷單等證據，認定饒男涉犯妨害性自主事證明確，而少女在案發時年僅13歲，而饒男是19歲，饒男不是成年人，所以不用再依兒少法規定，加重其刑，全案因賠償金額，無法與家屬達成共識，饒未與家屬和解，依3次犯行，分別判處3年2月徒刑，應執行4年。

饒男認為判刑過重，上訴台中高分院，合議庭審酌，少女在案發時年僅13歲，智慮較平常之人低下，饒男在跟少女交往時，已明確知道少女年齡，但仍與少女發生性關係，事後也沒有獲得少女父母諒解，不認定全案有何情輕法重、情堪憫恕的情事，不適用減刑規定，駁回上訴，仍可上訴。

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