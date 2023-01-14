88會館案大開鍘 26官警遭懲處 刑事局副局長丟官

警政署昨天公布警務人員到「八八會館」、「睿森銀樓」招待所飲宴的調查與懲處，刑事局副局長黃建榮、高雄市刑大大隊長洪松田、台北市士林警分局長吳慶鴻都被記過並調整職務，現任警專校長鍾國文除被調整職務、也被記申誡2次。26名出席員警，除2人退休 外，其餘24人均受懲處。

警政署指出，昨天只公布行政懲處，至於與會人士是否知情會館及銀樓招待所經營者從事地下匯兌，背後是否有不當往來與對價關係，警署政風室報請檢察官 指揮持續追查。

黃建榮另被檢方分案調查是否涉嫌包庇地下匯兌業者，他回應，行政調查事實與真相有出入，將採取行政訴訟、控告檢察官王涂芝等手段捍衛清白。

警察大學前校長陳檡文，去年底在內政部 前部長徐國勇任內，以他曾前往八八會館記小過一支後申請退休，但警政署昨稱他的案子目前仍由內政部政風室調查中。

洪松田因邀請員警接受不當飲宴，記過一次調整職務，鍾國文雖是受邀，但疏於查證參與不當飲宴，申誡二次，鍾身為警專校長形象受損，校長職務已經調整，其他與會人員申誡一次。

一名被懲處的警官說，當初長官開口要他們一起到八八會館用餐，大家都不知道會館的老闆是誰，現場也沒有什麼傳播小姐，誰知道去幫忙倒酒，五年後被記申誡，心裡多少覺得很嘔。

此外，高檢署檢察官黃錦秋任警政署政風處長時，與新北地檢署檢察官王涂芝，被爆曾前往地下匯兌洗錢主嫌郭哲敏開設的私人招待所「八八會館」案，高檢署與新北地檢署調查後認定，兩人無償接受招待，違反檢察官倫理規範，均移送檢評會個案評鑑，其中，黃錦秋事後還企圖卸責，還曾要求王改口否認，情節重大，如檢評會認有懲戒必要，最重可移送職務法庭、監察院。王涂芝因坦承全部行為過程，主動提出相關資料佐證協助調查，建請從輕處分。