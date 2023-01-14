我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

用爸媽肺呼吸 全台首例活肺移植 女童返家過年

記者沈能元／台北14日電
台大醫院醫療團隊贈送醫院吉祥物醫寶給廖小妹（中）。（記者沈能元／攝影）
台大醫院醫療團隊贈送醫院吉祥物醫寶給廖小妹（中）。（記者沈能元／攝影）

台大醫院完成全台首例「活體肺葉移植手術」，11歲的廖小妹因蜂窩性組織炎引發敗血症、呼吸衰竭，依賴葉克膜維生逾四個月，急需肺臟移植救命。由於等不到大愛器官捐贈，台大評估由父母各捐出一側下肺葉成為最佳選項，歷經15小時，去年10月27日為廖小妹完成手術。廖小妹經兩個多月復健，昨天順利出院，過年全家團圓。

活體肺葉移植手術罕見且難度極高，過去台灣肺臟移植一直靠大愛器官捐贈，早在2005年，台大醫院即獲得當時衛生署核准執行，但是活體肺葉移植必須靠兩名血型相容的五親等捐贈者 ，各捐一側下肺葉，體型、肺功能都要達到標準，且要有四組醫護團隊執行，相當困難，直到去年，台大才完成首例移植。

廖爸爸說，女兒去年5月感染蜂窩性組織炎，6月因敗血症開始使用葉克膜，病情始終未好轉，7月15日轉至台大醫院。收治廖小妹的台大胸腔外科主任徐紹勛指出，當時電腦斷層顯示雙側肺部受損已無功能，需靠葉克膜續命。

徐紹勛說，廖小妹接受移植後可獲八成肺功能，肺容積可達到現在的400%以上，符合日後生活所需，但術前曾詢問活體肺葉移植手術經驗豐富的日本京都大學團隊，評估成功率僅有五成；且廖小妹已仰賴葉克膜四個月，手術出血情形會比未接葉克膜患者嚴重，兒童血管、氣管又小，需要精細步驟。

確定執行手術後，台大團隊在一個月內完成整備，手術出動四組團隊，分別針對兩名捐贈者、一位受贈者，同時維持器官灌流。廖小妹雙親分別捐出肺葉，各約占整體肺臟五分之一，肺功能損失10%至15%；因為父母捐贈肺葉，廖小妹排斥情形比非親屬捐贈少、預後好，十年存活率可達八成。

手術順利，廖爸爸已返回職場，母親也恢復作息並協助女兒復健。廖爸爸說，當台大告知可以活體捐贈後，經討論很快決定，他有高血糖，一度擔心無法捐贈，「女兒在台大住院期間，曾傳訊息說，她感覺吸不到氣。」曾經認為女兒可能「就要死掉了」，感謝台大把瀕臨死亡的女兒救活。

廖小妹術後虛弱，徐紹勛鼓勵她重新站起來。在復健過程，廖小妹時常想著等病好了，就要和同學一起玩，透過同學視訊打氣，這是她堅持下去的力量。復健期間，台大醫療團隊利用switch健身環讓廖小妹鍛鍊，她現在已經可以輕鬆走路，從台大醫院二樓爬樓梯到十五樓，也約好寒假要和同學一起出去玩。

活體肺葉移植3大關鍵 製表／醫藥組
活體肺葉移植3大關鍵 製表／醫藥組

手術 健身 血糖

上一則

新聞評論／蔡的2024密碼 下莊後誰收爛攤子

下一則

王鴻薇：陳組閣=蔡組閣 恐成傀儡

延伸閱讀

台灣首例 雙親捐肺葉 活肺移植救女

台灣首例 雙親捐肺葉 活肺移植救女
路上很多繃帶男？土耳其低價植髮吸客 2022年百萬人重拾茂密風采

路上很多繃帶男？土耳其低價植髮吸客 2022年百萬人重拾茂密風采
為母則強

為母則強
60歲男高血壓、愛運動仍險猝死 醫談救命關鍵

60歲男高血壓、愛運動仍險猝死 醫談救命關鍵

熱門新聞

前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款