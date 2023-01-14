用爸媽肺呼吸 全台首例活肺移植 女童返家過年

台大醫院醫療團隊贈送醫院吉祥物醫寶給廖小妹（中）。（記者沈能元／攝影）

台大醫院完成全台首例「活體肺葉移植手術 」，11歲的廖小妹因蜂窩性組織炎引發敗血症、呼吸衰竭，依賴葉克膜維生逾四個月，急需肺臟移植救命。由於等不到大愛器官捐贈，台大評估由父母各捐出一側下肺葉成為最佳選項，歷經15小時，去年10月27日為廖小妹完成手術。廖小妹經兩個多月復健，昨天順利出院，過年全家團圓。

活體肺葉移植手術罕見且難度極高，過去台灣肺臟移植一直靠大愛器官捐贈，早在2005年，台大醫院即獲得當時衛生署核准執行，但是活體肺葉移植必須靠兩名血型相容的五親等捐贈者 ，各捐一側下肺葉，體型、肺功能都要達到標準，且要有四組醫護團隊執行，相當困難，直到去年，台大才完成首例移植。

廖爸爸說，女兒去年5月感染蜂窩性組織炎，6月因敗血症開始使用葉克膜，病情始終未好轉，7月15日轉至台大醫院。收治廖小妹的台大胸腔外科主任徐紹勛指出，當時電腦斷層顯示雙側肺部受損已無功能，需靠葉克膜續命。

徐紹勛說，廖小妹接受移植後可獲八成肺功能，肺容積可達到現在的400%以上，符合日後生活所需，但術前曾詢問活體肺葉移植手術經驗豐富的日本京都大學團隊，評估成功率僅有五成；且廖小妹已仰賴葉克膜四個月，手術出血情形會比未接葉克膜患者嚴重，兒童血管、氣管又小，需要精細步驟。

確定執行手術後，台大團隊在一個月內完成整備，手術出動四組團隊，分別針對兩名捐贈者、一位受贈者，同時維持器官灌流。廖小妹雙親分別捐出肺葉，各約占整體肺臟五分之一，肺功能損失10%至15%；因為父母捐贈肺葉，廖小妹排斥情形比非親屬捐贈少、預後好，十年存活率可達八成。

手術順利，廖爸爸已返回職場，母親也恢復作息並協助女兒復健。廖爸爸說，當台大告知可以活體捐贈後，經討論很快決定，他有高血糖 ，一度擔心無法捐贈，「女兒在台大住院期間，曾傳訊息說，她感覺吸不到氣。」曾經認為女兒可能「就要死掉了」，感謝台大把瀕臨死亡的女兒救活。