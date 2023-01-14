女出嫁不得任派員 祭祀公業部分條例重男輕女 判違憲

憲法法庭今作出2023年憲判字第1號判決，判祭祀公業條例第4條第1項後段、第2項未涵蓋設立人其餘女系子孫部分，牴觸憲法第7條保障性別平等意旨。（本報系資料照片）

祭祀公業條例規定施行前已存在的祭祀公業，派下員為設立人及其男系子孫，出嫁的女兒無資格，有民眾認為這違反憲法平等權、結社權、財產權和契約自由，聲請憲法法庭解釋。憲法法庭今作出2023 年憲判字第1號判決，判條例第4條第1項後段、第2項未涵蓋設立人其餘女系子孫部分，牴觸憲法第7條保障性別平等意旨。

憲法法庭指出，祭祀公業設立人的女系子孫，尚未列為派下員者，均得檢具其為設立人直系血親卑親屬的證明，請求該祭祀公業列為派下員，並自請求之日起，享有為該祭祀公業派下員的權利、負擔義務，但原派下員已實現的權利義務關係不受影響。不過本號判決僅單純宣告違憲，並未宣告規定失效；依憲訴法規定，是否限制聲請再審似有爭議，但無論如何女性都可直接請求列為派下員。

爭議條文為祭祀公業條例第4條第1項後段規定「本條例施行前已存在之祭祀公業…無規約或規約未規定者，派下員為設立人及其男系子孫（含養子）。」及同條第2項前段規定「派下員無男系子孫，其女子未出嫁者，得為派下員。」

憲法法庭表示，設立祭祀公業的最主要目的在祭祀祖先、發揚孝道，而就祭祀祖先的香火傳承而言，男系子孫與女系子孫原無本質差異，在少子化的今日和可預見之未來，續強予區分，不利祭祀香火傳承；就承擔祭祀的意願和能力來看，女系子孫不論姓氏、結婚與否，尤已與男系或冠母姓子孫無顯著不同。

憲法法庭認為，若無規約或規約未規定派下員資格，如繼續拒絕設立人的女系子孫，不但不合事理，也顯然未能與時俱進、不合時宜，甚至有害祭祀公業祭祀祖先、傳承香火的初衷目的。憲法第7條、增修條文第10條第6項，都規定國家本有義務積極消弭性別歧視 ，因此不應以立法肯認帶有性別歧視的傳統或舊慣。

本件聲請案的主案源於高雄市「祭祀公業李祿」派下員李屋獨生女兒李奧1937年出嫁後改名陳奧，祭祀公業李祿2014年申報派下員系統表時，未將已出嫁的陳奧列為派下員，她的3名子女認為李屋辭世後，除陳奧外沒有其他繼承人，依當時的習慣，當然可以繼承李屋的派下權，因此向法院提「確認派下權存在」訴訟，但敗訴確定。

另一組聲請人則是設立台南祭祀公業黃再的黃葉後代。黃葉無男丁，長女早夭，次女黃緣招贅許代，黃緣與許代生了兩個小孩，長子姓許、次子姓黃，黃緣四名姓「許」的孫子認為「女子之招贅夫…亦得為派下員」，主張他們也有權繼承，也打輸官司。