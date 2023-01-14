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祭祀公業條例派違憲但未宣告規定失效 婦團：釋憲留後門

記者王宏舜／台北14日電
憲法法庭書記廳廳長許辰舟和司法院新聞及法治宣導處處長張永宏（右）說明「祭祀公業派下員性別平等」案判決。（記者王宏舜／攝影）
憲法法庭書記廳廳長許辰舟和司法院新聞及法治宣導處處長張永宏（右）說明「祭祀公業派下員性別平等」案判決。（記者王宏舜／攝影）

憲法法庭今作出2023年憲判字第1號判決，判祭祀公業條例第4條第1項後段、第2項未涵蓋設立人其餘女系子孫部分，觸憲法第7條保障性別平等意旨，但判決僅單純宣告違憲，並未宣告規定失效。婦女新知基金會晚間聲明，呼籲大法官宣告條例第4條第1項後段以及第2項的規定違憲，並同步檢討釋字728號解釋。

祭祀公業條例規定施行前已存在的祭祀公業，派下員為設立人及其男系子孫，出嫁的女兒無資格，有民眾認為這違反憲法平等權、結社權、財產權和契約自由，聲請憲法法庭解釋。

婦女新知基金會表示，雖然肯定本號判決，但遺憾沒一併處理釋字728號解釋留給祭祀公業抗拒性別平等的寬敞後門，因為祭祀公業只要「自訂規約」，即可合法化父系繼承的既定利益，且永久排除女系子孫的權利，藐視憲法保障的性別平等原則。

大法官黃昭元與許志雄於部分不同意見書、詹森林的協同意見書中主張釋字第728號解釋應作成違憲解釋，黃瑞明在協同意見書指出釋字第728號的結論應變更，但都未成為多數意見。司法院解釋，因原因案件都是「無規約」的祭祀公業後代所聲請，因此「有規約」部分未納入審理範圍。

婦女新知也籲請內政部與立法院，針對大法官已宣告違憲的祭祀公業條例第4條第1項後段、第2項規定，應按判決意旨盡速提出修法草案並檢討相關行政規定，修正祭祀公業條例以納入女系子孫同等享有派下權的規定，而不是坐等女系子孫個別爭取派下員資格，避免在此期間祭祀公業即訂出規約排除女系子孫，規避本號釋憲結果。

大法官 2023 內政部

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