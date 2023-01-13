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爸媽「各捐一半肺」搶救病危女兒 台首例活體肺葉移植

記者沈能元／台北即時報導
廖爸爸、廖媽媽合力捐肺，搶救病危的11歲女兒，台大胸腔外科主任徐紹勛（左一）完成全台首例活體肺葉移植。(記者沈能元／攝影)
廖爸爸、廖媽媽合力捐肺，搶救病危的11歲女兒，台大胸腔外科主任徐紹勛（左一）完成全台首例活體肺葉移植。(記者沈能元／攝影)

11歲廖小妹去年6月感染蜂窩性組織炎，引發敗血症、呼吸衰竭，造成肺部纖維化，依賴葉克膜維生長達4個月，急需肺葉移植。台大醫院於去年10月27日替廖小妹完成全台首例、罕見高難度的「活體肺葉移植手術」。

兩名健康捐贈者為廖小妹的父母親，廖小妹經兩個多月復健，今天順利出院返家過年。廖小妹復健過程，時常想著病好了，就要和同學一起玩，透過同學視訊打氣，這是她堅持的力量，現在也已約好寒假要和同學一起出去玩。

廖爸爸說，女兒去年5月6月20日不明原因高燒不退，就醫檢查找不出病因，最後經骨髓檢查為嗜血症候群，住院第五天轉入加護病房，隨即接上葉克膜，但病情始終沒有好轉，7月15日轉送至台大醫院。

他說，面對女兒病情，原是等待大愛捐贈肺葉，但家住南投，只能周六、周日北上看女兒，當台大告知可以活體捐贈後，經家屬討論後，很快就做了決定，可是他有高血糖，十分擔心、害怕無法捐贈，所幸手術順利，目前就是逐漸康復。

「女兒在台大住院期間，曾傳訊息說，她感覺吸不到氣。」廖爸爸說，當時移植程序已經啟動，但真的一度認為女兒可能撐不到移植，「就要死掉了」，所幸台大手術成功「十分感謝台大團隊，把我瀕臨死亡的女兒救活。」目前廖小妹的父親已順利返回職場工作，母親也恢復正常作息，且陪同女兒復健。

台大醫院胸腔外科主任徐紹勛說，活體肺葉移植須要有兩名血型相容、18歲以上55歲以下的五等親以內親屬，各捐一側下肺葉，術前評估女童接受活體肺葉移植可獲8成肺功能，肺容積可達到現在的400%以上，他曾詢問活體肺葉移植手術經驗豐富的日本京都大學團隊，評估成功率僅有50%，但在女童父母同意下，團隊決定一試，最後由廖爸爸捐出右下肺葉、廖媽媽捐出左下肺葉，手術非常成功。

徐紹勛說，廖小妹術後相當虛弱，但經過復健現在可以輕鬆走路，復健期間醫療團隊利用switch健身環進行自我鍛鍊，也終於看到她露出笑容。徐紹勛也要求，廖小妹每天都還要從台大醫院2樓爬到15樓至少3次，依照京都大學的數據，10年存活率可逾8成，但須持續復健，維持肺功能。

台大醫院副院長賴逸儒說，呼吸是再不過自然的事情，歲末年終回家過年也是十分自然的事情，但對於廖小妹妹是很難達成的願望，但今天很高興，廖小妹可以回家過年。

台大醫院外科部主任黃俊升說，台大醫院外科部主任黃俊升說，手術過程中團隊曾思考，廖小妹執行全國首例手術是否值得？有沒有把握成功？最終確保捐贈肺葉的父母親安全，且小妹妹已經命在旦夕沒有其他方式恢復健康，這個是最好的選項，團隊只有努力去完成任務。對於整個團隊來說，豈止十年磨一劍的努力。

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