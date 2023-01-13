史上最大幅度 蘇貞昌下台前87位高階警調動

廖宗山臨危受命將任台南市警察局局長。(圖：警政署提供)

警政署昨天發布新一波高階警察 人事，共87人異動，其中6都警察局長有5都換人，16縣市警察局長也調整15人，是史上最大幅度局長調動。台北市警察局長楊源明確定升警察大學校長，行政院已批准人令，另案發布，遺缺由警政署督察室主任張榮興接掌；台南市警察局長方仰寧因連環警紀、治安風暴 ，調署警監一階警政委員，將由警政委員廖宗山整頓台南。

警政署長黃明昭說，現階段穩定治安為第一要務，人事安排優先遴派具打擊犯罪專業者，另只要涉警紀及發生重大風紀案件考核監督不周者，此波列檢討對象。

張榮興曾在北市任職，現任督察室主任，黃明昭認為可加強維護警察風紀，經與台北市長蔣萬安當面溝通獲同意。張榮興說，風紀是警察命脈，會嚴格禁止與特定對象交往、涉足不妥當場所。

方仰寧如外界所料調一階警政委員，是連續第3任「倒台」的台南市警察局長。廖宗山性格強悍，政治上不討喜，但熟悉南部生態，打擊黑道不手軟，在台南亟需整頓時出線。

新北市警局長黃宗仁屆齡退休 ，由警政委員廖訓誠接任，成最年輕直轄市局長；廖在新北當過刑事大隊長及分局長，能力受市長侯友宜肯定；不過黃宗仁任內表現傑出，各界評價高，廖的挑戰不小。

這次調動幅度空前，高階警「派到沒人」，異動的15名縣市局長和署組室主管出現多人「跳升」的特殊現象。7月兩名新任副署長、1名警政委員及4名6都副局長、國道副局長屆齡退休，黃明昭說，屆時人事安排會再修正，以求公平。新人事統一16日交接，後續6都分局長、大隊長接續調整。

高階警察人事昨發布，警政署將警察風紀列為重點，包括「八八會館」招待所、台南市莊武能、富商翁茂鍾不當往來及高雄市員警集體洩漏個資等案，均納入檢討考量，個人或所屬捲進相關案件的警官全中箭落馬。

台南八八槍擊案、議長選舉「黑金」爭議，市警局秘書室主任莊武能又涉恐嚇新竹縣議員、衝撞員警妨害公務，原有機會留任的市警局長方仰寧受此牽連，成為第3位降調警政署警監一階警政委員的台南市警局長。

莊武能事件也連累台南市警局秘書室業管副局長李安淳及督察長周煥興，兩人因「考核監督不周」，在此波中均未升遷。

「八八會館」調查報告尚未出爐，但警大前校長陳檡文已先「被退休」，警專校長鍾國文也因被曝光曾與刑事局官警前往飲宴，雖無不正當交往，仍降調警政委員，預料調查報告出爐後，還有多名警官將受處分。