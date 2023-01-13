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台9線大清水隧道坍方 花蓮人：蘇花安在哪裡？

台灣新聞組／綜合13日電
蘇花大清水隧道坍方，恐衝擊東部旅宿業，公路總局積極搶通中。(記者王燕華／攝影)
蘇花大清水隧道坍方，恐衝擊東部旅宿業，公路總局積極搶通中。(記者王燕華／攝影)

花蓮918地震後餘震不斷，加上連日雨勢，導致蘇花公路台9線159.3公里處的大清水隧道南口，前天深夜發生坍方意外，阻斷雙向交通。公路總局除盡速在15日下午5時搶通，也採4項海陸空疏運措施，除台鐵、海運、航空增班，中橫上午7時至下午5時開放小車、中巴通行。

這次邊坡大坍方有逾千立方公尺土石滑落，壓垮隧道。一周前蘇花東澳段也發生重大車禍，宜蘭地方民眾請中央給居民一條「安全回家的路」，立委傅崐萁也問「蘇花安在哪裡？」呼籲政府加速推動蘇花安，不要讓花蓮在災難時成孤島。但公路總局表示，蘇花安尚未進入環評階段，預計今年送環保署審查，預計2026年發包，2032年底完工通車。

蘇花公路去年就發生5起災害，土木技師公會理事拱祥生提醒，這次完成搶修，未來也可能再有崩落災害，交通部對事故頻率的掌握度不夠，不應該貿然保證通車時間，唯一解方是興建如蘇花安的替代道路。

傅崐萁說，國民黨執政時蘇花改動工，2020年1月全線通車，後續有二期「蘇花安」計畫，照理說一期做完駕輕就熟，二期進展應該更快，但民進黨執政6年8個月，蔡總統一再說要給花蓮、台東人安全回家的路，至今連綜合規畫都沒完成，更不用說環評或動工。

花蓮縣議長張峻表示，大清水隧道大坍方是強烈警告，暴露邊坡潛藏的危險已到臨界點，須正視蘇花公路全線的安全防護。民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，坍崩點未納入蘇花改，已列入蘇花安，規畫蓋9.5公里長隧道新闢路線，交通部已承諾加速推動。

公路總局規劃組長蘇先知表示，蘇花安自2020年起辦理綜合規畫及環評作業，綜合規畫已提報交通部，環評作業則因計畫路線經過太魯閣國家公園，須辦理四季環評調查，預計今年可完成並提報環保署審查環評，預計2026年發包，全線在2032年底完成。

這次坍方事故已衝擊花東旅宿業，花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，本周末旅宿業訂房率約6成，已約1成旅客延期或退訂，若周末前無法搶通，預估有3至4成取消或延期。

航港局緊急調度合富快輪、台北快輪、凱旋八號及一艘軍方船艦往返蘇澳港、花蓮港，供民眾免費搭乘，航行時間約3小時，明天首班上午11點從花蓮港出發，民眾即刻起可至花蓮港24號門哨及蘇澳港行政大樓1樓領取號碼牌。

航港局表示，蘇花公路坍方後緊急協調合富快輪往返花蓮港及蘇澳港，每趟可載送小貨車40輛、載客442人，航行時間約3小時，另也調度台北快輪搭配凱旋8號於投入疏運，分別可載送小客車250輛、載客330人，每天1班往返，期間皆不收費。

航港局指出，明天合富快輪往返花蓮港及蘇澳港班次分別為中午12點及傍晚5點；台北快輪班次分別為中午11點半及下午4點半；凱旋8號班次分別為中午12點及傍晚5點；軍方船艦則為上午11點自花蓮港前往蘇澳港。

航港局表示，民眾即刻起可至花蓮港24號門哨及蘇澳港行政大樓1樓領取號碼牌，花蓮港登船於明天上午6點開放旅客及車輛報到；蘇澳港登船於明天中午12點開放旅客及車輛報到，最遲都須於開航前2小時前完成報到。

台9線蘇花公路大清水隧道南口11日深夜坍方，壓垮隧道口，巨石堆疊達5公尺高，公路...
台9線蘇花公路大清水隧道南口11日深夜坍方，壓垮隧道口，巨石堆疊達5公尺高，公路總局派重型機具搶修，預估15日傍晚可搶通。(記者許正宏／攝影)

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