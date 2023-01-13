竹北市發6000元紓困金 逾1200人搶登記入籍

新竹縣竹北市公所12日宣布將發6000元民生紓困金，午間起竹北戶政事務所旋即湧入大批民眾瘋搶遷入戶籍，碼牌抽破1200號。(記者王淑君／攝影)

新竹縣竹北市公所發布，將發給每位設籍市民6000元(台幣，下同，約197美元)民生紓困金 ，不分年齡、不排富，總計將發放12.7億元，近21萬人受惠。消息一出，竹北市戶政事務所即開始湧入爆量人潮，幾乎都是趕在最後一刻瘋搶遷入戶籍，截至下午5點止，號碼牌抽到1200多號，相當於平日尖峰的4至5倍，戶政所預計將加班作業到深夜12點。

竹北市長鄭朝方說，今日通過提案的自治條例，以1月12日（含當日）前設籍於竹北市，即符合領取資格；主因發放民生紓困金是為減緩疫情 所致經濟衝擊，因此未設定門檻條件，但倘若在發放紓困金日之前移出戶籍，就會被取消資格。

竹北戶政事務所主任陳建淳表示，昨天中午12點左右，辦理戶政業務號碼牌約抽到100多號，但中午過後民眾陸續湧入、快速暴增，至下午4點第一輪號碼牌抽到600多號，隨即重新歸零，由1號開始發放，至下午5點號碼牌發放截止，又抽了697號；戶政事務所預計將加班到深夜12點，盡力為民眾服務，因應暴增的人潮也和公所緊急調整動線，提供臨時座椅。

陳建淳說，午後湧入洽公的1200多人，幾乎都是辦理遷入戶籍，有的是從竹縣其他鄉鎮遷入，甚至也有從台北、新北等外縣市遷入，每個人辦理遷入人數不等，最多甚至多達7至8人。過去學生入學潮，單日辦理遷戶籍約400多人，今日狀況約是平日尖峰的4至5倍。