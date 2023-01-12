我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

肚痛上旅館？人夫15天內2度約小三開房 判賠妻20萬

記者曾健祐／台中12日電
陳姓人夫和張姓小三15天內2度上汽車旅館，法院判2人應給付陳的妻子20萬元。（示意圖／ingimage）
陳姓人夫和張姓小三15天內2度上汽車旅館，法院判2人應給付陳的妻子20萬元。（示意圖／ingimage）

陳姓人夫背著老婆和張姓女子發生婚外情，2度約吃燒烤後上汽車旅館被抓包，陳辯稱用餐後肚子不適才去上廁所，但法院認為「汽車旅館常是男女欲行超友誼親密行為場所」，2人不避嫌還15天內密集去2次，且肚痛何不找加油站、公共廁所？不採信其辯詞，判2人應給付陳妻20萬元，可上訴。

陳妻主張，和先生結婚10多年，張女明知陳男有家室2020年7月竟介入，還一起到雲林吃燒烤，並牽手舉止親密再赴汽車旅館性交，同年11月又去嘉義的汽旅發生關係，認為先生、張女嚴重侵害她配偶權，造成她精神痛苦萬分，對2人提告求償精神撫慰金100萬元。

陳男、張女抗辯稱，2人僅是聚會用餐，陳男當天在雲林吃完燒烤肚子不舒服才自行開車前往汽車旅館上廁所，張女沒有同往，後來在嘉義那次同樣是聚會用餐，陳男再度因用餐後不適，才跟他一起去汽旅上廁所、休息，否認有性交、交往關係。

法院勘驗陳妻提出的照片，發現陳男確實兩度和張女吃完飯後，走在路上並肩，陳持續用左手挽住張的右手臂，可見2人舉止親密，且張女起初承認一同上汽旅，後又改口否認。

法院發現，2人分別於10月22日、11月5日一同吃燒肉完上汽旅，短短15日內兩度上汽旅，衡諸我國通常社會經驗，汽旅提供短暫休息服務，設有獨立空間、盥洗設備，且入住不用下車，具相當隱密性，「常為男女欲行超逾正常友誼之親密行為時所擇場所」。

法院也說，一般已婚人士為免遭他人指點竊論，當會避免與異性共同前往該處，但陳男、張女卻捨此不為，反而密集時間內兩度共同上汽旅。

而陳雖以肚子不適抗辯，法院認為，根據常理應可另尋附近無償的加油站、速食店或公共場所上廁所，斷無特意找易遭他人非議、更需另外付錢的汽旅，不採信其辯詞，認定陳、張確實有侵害陳妻配偶權，判2人應給付陳妻20萬元。

汽車 旅館 加油站

上一則

內閣改組啟動 民進黨「中生代四大公子」戰鬥位置曝光

下一則

目睹女友爛醉吐到不醒 他怕通緝曝光落跑 卻害對方殞命

延伸閱讀

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬
張蘭自爆當小三：他當時有女友…汪小菲生父情史曝光

張蘭自爆當小三：他當時有女友…汪小菲生父情史曝光
富商夫帶小三遊三亞 最美妃子張嘉倪孤單曬「告別照」

富商夫帶小三遊三亞 最美妃子張嘉倪孤單曬「告別照」
奉子成婚8天 孕妻抓到小三 獲賠19萬

奉子成婚8天 孕妻抓到小三 獲賠19萬

熱門新聞

陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態