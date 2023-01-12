政院通過普發現金特別條例 預計施行至2025年底

行政院長蘇貞昌宣布春節後將普發現金，每人6000元台幣，行政院會12日通過特別條例。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌日前宣布農曆春節後將普發現金6000元（台幣，下同，約197美元），行政院會今天通過特別條例草案，額度上限為3800億元，除普發現金外，加強韌性經濟方案及電價補貼等適用範圍。草案將送請立法院審議。

政府去年超徵稅收4500億元，中央可運用的經費上限為3800億元，蔡總統去年底在國安高層會議指示3個運用方向。行政院會今天通過由國發會提出的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案。

其中1000億元用於撥補勞保及健保 基金財務缺口，並挹注台電進行電價補貼；另外1000億元額度將用於加強韌性經濟方案，以因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊。剩餘1800億元部分，將預留400億元以備不時之需，另外1400億元讓全民共享經濟成果，普發現金6000元。

國發會指出，在強化經濟與社會韌性、全民共享經濟成果的適用項目，包括挹注勞、健保及台電，減輕居住負擔及提高居住品質，加強照顧弱勢族群及提供關懷服務，擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔。

以及推動產業及中小企業升級轉型，加速擴大吸引國際觀光 客，強化農業基礎設施，照顧農漁民權益，普發現金，以及其他經行政院核可的強化經濟及社會韌性有關事項。

相關項目的執行方式，可委託或委辦事項、期間、基準、金額、資格條件、應檢附文件及其他相關事項辦法，由編列預算 的中央各部會擬定，報行政院核定。

所需經費來源，草案明定，可移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。但執行期間尚有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉債；自政府領取的現金、補貼、補助等，免納所得稅。

草案也明定，此特別條例及特別預算施行期間， 自公布日施行至2025年12月31日。施行期間屆滿時，可經立法院同意延長。