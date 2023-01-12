買紀念品出事 金馬影人被疑竊文物受困埃及 嘆如國際孤兒

陳炫劭等被控「竊盜文物」受困埃及。（取材自臉書）

曾以「夕霧花園」入圍第56屆金馬獎「最佳美術設計」的陳炫劭，日前與弟弟和女友飛往埃及旅行，豈料回程時在開羅機場 遭海關以「竊盜文物」名義帶走，目前三人手機 、護照被沒收，等待十幾小時還沒有後續消息，他也感嘆：「人生首次感覺原來這個就是外交困境國際孤兒。」

外交部昨表示，獲悉後即請駐約旦代表處與陳炫劭及他的家屬取得聯繫，並請外貿協會開羅台灣貿易中心人員就近探視，也立即向開羅機場航警瞭解案情及他遭留置的狀況，將全力維護台灣民眾的法律權益與旅外安全。目前全案已進入司法程序，由埃及法庭審理中。外交部再次提醒民眾前往其他國家旅行時，應避免誤觸當地法律。

陳炫劭在臉書 紀錄當時發生狀況，原定10日要搭乘阿聯酋的班機返台，因行李太多所以分成兩台車，他先到機場過安檢，半小時後聽到女友的行李被要求打開檢查，說是裡面疑似有文物，後來檢查了一個多小時，也摔破了一些東西，其他對方認為有問題的也留下，終於順利登機。想不到又被航警協同空勤人員把我們從飛機上帶到小房間，他說：「期間有五六組不同的人員開始檢查我們的紀念品，煙灰缸是不是古文物、用美工刀刮所有東西、噴酒精指甲油還含我們的法老王原子筆。」

陳炫劭說，在歷經多時的盤問職業、購買地、有沒有證明，即便給了與店家購買的合影，仍無助事件解決，「後來檢查了兩、三個小時後要我們把行李收好，沒收我們的手機不讓我們跟外界聯繫，然後派兩個警衛看著我們，持續發呆等檢調單位上班。」至今過了十個小時還沒有後續消息，外交部很有誠意的要幫忙解決，但是他們也說尊重當地司法，「我們目前一天後會走法律程序開庭，判定我們是不是有竊盜文物。」

據知，他們目前已被帶上車到拘留室，12日開庭，而親友也在臉書透露，已透過當地台商找了律師過去瞭解，目前律師無法見到三位當事人，也不知道起訴理由，但律師有盡量表達關切。