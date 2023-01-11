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去年超徵4950億 普發6000元不變

記者巫其倫／台北11日電
國民黨立院黨團立委費鴻泰（左起）、曾銘宗、謝衣鳳，10日上午舉行記者會，呼籲政府檢討稅收估測模型還有預算估算的程序，以及之後超徵稅收拿來償還債務，健全政府的財政。(記者林俊良／攝影)
國民黨立院黨團立委費鴻泰（左起）、曾銘宗、謝衣鳳，10日上午舉行記者會，呼籲政府檢討稅收估測模型還有預算估算的程序，以及之後超徵稅收拿來償還債務，健全政府的財政。(記者林俊良／攝影)

財政部昨公布去年總稅收3兆2191億元(台幣，下同，約1057億5200萬美元)，大幅超過預算數（超徵）4950億元，全年稅收及超徵金額雙創歷史新高。財政部官員說，年後政府發現金與全民共享，這部分是依據行政院規畫，規模仍是1400億元，每人領到6000元紅包不變。

財政部統計，去年除總稅收外，包括關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、菸酒稅、營業稅、房屋稅和牌照稅等稅收，均創歷史新高紀錄；而貨物稅、土增稅、證交稅則呈現短徵，其中證交稅較前年銳減998億元，減少金額為史上最慘，減幅36.3%，也創近21年最高。

此外，拜企業獲利大增之賜，去年營所稅收高達1兆243億元，首度突破兆元規模，超徵金額達2943億元，加上綜所稅、營業稅也分別超徵1208億、752億元，成為去年稅收超徵近5000億元的主因。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，去年稅收超過預算數4950億元中，中央政府占3824億元、地方政府749億元，其餘則為中央特種基金（金融營業稅、健康福利捐、長照基金）的377億元。

去年稅收超徵金額較原先預估的4500億元高，多出的部分會如何運用？財政部官員說，超過預算數部分還是盡量增加還本，優先用於還債，讓財政更有韌性；而年後政府發現金與全民共享，依行政院規畫規模仍是1400億元，普發6000元的額度不會加碼。

被外界質疑預算編列失準，財部官員說，各主要國家也普遍存在無法精準預測稅收情形，差異數達10%以上也很常見。

財政部 預算 福利

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