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台灣5重拳打炒房 最高罰5000萬 民眾批沒用

台灣新聞組／台北11日電
立法院昨天三讀「平均地權條例」部分條文修正案。祭出五大措施遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處5000萬元，並增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且五年內不得移轉。（記者曾學仁／攝影）
立法院昨天三讀「平均地權條例」部分條文修正案。祭出五大措施遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處5000萬元，並增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且五年內不得移轉。（記者曾學仁／攝影）

立法院昨天三讀通過「平均地權條例」部分條文修正案。祭出五大措施遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，並增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且五年內不得移轉。業界批評政府霸凌，擔心會導致中小型建商出現倒閉潮，民眾則說，「多次重罰炒房，沒感受降溫。」

三讀條文明定炒作行為，若散布不實資訊、影響交易價格，或與他人通謀或虛偽交易營造熱銷假象、影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，可按交易戶（棟、筆）數罰100萬台幣至5000萬；限期內未改正，可連續處罰。

私法人購買住宅用房屋許可制方面，限制取得後，五年內不得辦理移轉、讓與或預告登記；但因強制執行、徵收、法院判決或其他法律規定而移轉或讓與者，不在此限。

針對限制紅單換約轉售，預售屋或新建成屋買賣契約的買受人，在簽訂買賣契約後，不得讓與或轉售買賣契約與第三人，違者處50萬元以上、300萬元以下罰鍰，限期內未改正或進行必要處置，將按次處罰；但配偶、直系、二親等內旁系血親間的讓與或轉售，或中央主管機關公告特殊情形，不在此限。

修法也新增檢舉獎金制度，若不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，民眾可檢具證據向地方政府檢舉，如經查證屬實，將由實收罰鍰中提充一定比率金額作為獎金。

另外，預售屋買賣契約如有解約情形，建商應在30日內申報登錄資訊；申報登錄價格不實者，將按戶棟處罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

行政院長蘇貞昌也透過臉書表示，未來換約炒作、哄抬房價等不法行為，將讓政府有法律工具可以進行重罰，同時還提供民眾檢舉不法的獎金，讓全民加入監督的行列；政府將會嚴格執法，嚴懲違規炒作不動產的行為，維護市場交易秩序。

民進黨立委管碧玲表示，此次修法是台灣房市邁向居住正義的重要里程碑，健全房市交易秩序，不會影響市場正常交易。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，此次修法主要是打炒房，黨團大方向支持；至於外界關注修法後是否會衝擊房地產，政府要密切觀察，妥為因應。

針對修法，建商公會砲轟政府想剷除中小建商，往後市場糾紛不斷、秩序混亂，業者認為，往後市場自用當道、成屋變搶手，而豪宅買氣會遭到抑制。不動產開發公會全聯會理事長楊玉全昨天表示，在總體經濟不佳、市場景氣低迷、產業面臨困境下，政府還要強推平均地權條例修法，深表不滿與失望；這次修法想把私法人趕出市場、員工與公司連坐處罰、用不確定法律概念重罰5000萬元、發放獎金讓檢舉滿天飛等，只會製造問題，讓產銷秩序混亂。

立法院通過平均地權條例修正草案，但六都不少民眾都指出，投資客炒作、原物料成本增高，房價未見明顯下跌，就算稍降一點，一般上班族、小資族仍負擔不起，且台灣常常是法律訂得嚴，卻沒強力執行。

「政府重罰炒房多次，台中市房價沒有因此降溫！」台中市陳姓上班族說，紅單問題解決了嗎？政府愈打，房價愈高，尤其近幾年，市區房價漲雙倍，每坪漲到4、50萬，口袋夠深的有錢人，房子一案接著一案買，低於法規限制，放個五年，一樣可以套利；但若像他剛出社會，薪水不高，近期因物價上漲，哪有存款？不要說房子，連間廁所都買不起。

立法院三讀通過「平均地權條例」部分條文修正案，祭出五大措施遏止炒房，但民眾則嘆「...
立法院三讀通過「平均地權條例」部分條文修正案，祭出五大措施遏止炒房，但民眾則嘆「愈打房價愈高」。(本報資料照片)

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