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這張居住正義牌 能讓民進黨大選加分？

記者 侯俐安

平均地權條例昨天三讀通過，據了解，一直到三讀通過前，建商仍不斷請出嫻熟立院議事規則、與藍綠都有私交的超重量級人物，連形象清新的政治人物也表達「關心」。建商展現豐沛人脈，透過各種管道向朝野立委遊說，試圖變更法案，但居住正義攸關明年大選，朝野各黨仍得面對，但修法後能否讓民眾買得起房，仍待檢驗。

行政院會在去年四月通過平均地權條例部分條文修正草案送立法院審查，但立法院內政委員會始終未排案。直到九合一大選民進黨選輸，民進黨驚覺年輕人不出來投票，與蔡英文總統承諾居住正義未落實有關。蔡總統也在兩次國安會議中，都提及此事；立院黨團總召柯建銘允諾推動，立法院才開始動作。

過去這段時間建商、建築公會壓力湧入朝野各政黨。建商在意的三大點，分別是限制私法人購屋、炒作定義與罰則、預售屋轉售，尤其最想拉掉「限制私法人」購屋。建商派出超重量級人物「關心」；除遊說執政黨，也暗示在野黨，「民進黨會提修正版本，不要再反對」，甚至出現妥協版本。

不過，民進黨剛面對敗選，面對年輕、中間選票流失，在居住正義議題必須止血，若在此關鍵時刻拉下協商，恐被貼上「阻擋修法」、「財團代言人」標籤，因此，前天黨團大會中，無人對委員會版本提出反對意見。在野政黨更無反對理由下，儘管修法內容不夠細緻，仍在居住正義的大旗下完成三讀。

修法通過後，下一步的難題是，若房價未修正到讓無殼族有感，建商資金調度又因平均地權條例綁手綁腳，加上缺工缺料、通膨等營建成本增加，又碰上今年景氣放緩，一旦真有業者倒閉、員工失業等骨牌效應發生，居住正義與經濟牌能否為執政黨在接下來的總統大選加分，還是讓人民更加失望，都有待新法施行後成果證明。

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