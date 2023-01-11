過年前普發6000元有譜?傳民進黨團將逆襲

立委郭國文（前左起）、鍾佳濱、陳亭妃、黃世杰(後左起)、陳秀寳、黃秀芳、林靜儀10日在立法院呼籲，全民領現金6000元，政府再代繳農保職災保，農民再省保費1000元減負擔好過年。(記者林俊良／攝影)

行政院日前宣布將普發現金6000元，國民黨 立法院黨團爭取年前就要發現金，主張延會到19日，遭民進黨 立法院黨團總召柯建銘批評，還稱是「政策飆車」。不過昨傳出民進黨恐逆襲！行政院將在12日院會提相關特別條例草案，黨團內部群組也已發出通知，請立委預留16日至19日時間，民進黨團幹事長羅致政表示，只是預留時間，非一定要開臨時會。

柯建銘表示，朝野都有共識，但總預算 、法案在13日通過，才會談到延會，而國民黨團已提出還稅於民版本，行政院則是12日提出，這兩個版本絕對不會完全一樣，且還要考慮民眾黨、時代力量立場。

柯建銘強調，是否付委、逕付二讀都要經過表決，「請國民黨不要過於簡化、不要搶功勞搶先做，好像是政策領先，這是政策飆車」，過年前要發現金，光作業就來不及、銀行也關門了，拜託國民黨不要以為選舉贏了就可以放棄一切。

而近期也傳出民進黨團內部群組已發出通知，請執政黨委員將16至19日的時間保留下來，因應處理特別條例。對此，羅致政表示，目前都還沒有討論，仍優先處理總預算案及其它法案，等國民黨正式提案及行政院通過相關特別條例後再討論，只是先請委員預留時間，尚未定案。

國民黨立院黨團昨天舉行「稅收超收、行政失靈」記者會，提出兩項要求：一，請政府檢討稅收估測模型及預算編列程序，俾能更為精準，支援政府財政需求；二，以後年度超徵稅收，全部用以償還既有債務，以健全政府財政。

此外，國民黨團要求立法院延會到19日，完成法定程序並在春節前發放現金1萬元，遭民進黨團總召柯建銘批評「政策飆車」，強調「沒有一個月做不來」，國民黨不要勝選後就放棄一切；國民黨團總召曾銘宗強調，年前發1萬元關乎民眾需求，國民黨團沒有任何政治算計，「柯建銘自己不要太多政治算計」。

民眾黨立委邱臣遠在記者會表示，行政院連續兩年超徵超過4000億元，思考還稅於民的準則竟然是「拔草測風向」，決定普發現金後，才透露超徵款未依法審定不能支用，可能需要借款調度150億元以上。他批執政黨無法理性決定政策方向，「只想發錢收買民心」。

民進黨立委林俊憲諷刺，民眾黨喊著發現金再來罵發現金，「一魚兩吃真是美味」，他們明明主張發現金，知道超徵的錢完全足夠支應，卻還要開這種惡質的記者會，一個議題搞得跟吃魚一樣，居然可以正反兩面都罵。