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健保署3人洩國安局、軍情局人員個資 竟長達13年

記者蔣永佑、沈能元／台北10日電
健保署前主任秘書葉逢明（左）與現任承保組科長謝玉蓮、職員李仁輝涉嫌洩漏機敏人員個資，檢方複訊後謝女10萬台幣交保，葉、李兩人則請回。(記者陳正興／攝影)
健保署前主任秘書葉逢明（左）與現任承保組科長謝玉蓮、職員李仁輝涉嫌洩漏機敏人員個資，檢方複訊後謝女10萬台幣交保，葉、李兩人則請回。(記者陳正興／攝影)

台北地檢署偵辦健保署個資外流案，前天約談現任承保組科長謝玉蓮、職員李仁輝及甫退休的前主任秘書葉逢明三人。檢調懷疑，有不肖公務員以批次、大量方式，查詢警政署、移民署、海巡署、調查局，甚至是國安局、軍情局等機敏單位人員保險資料，涉犯國家情報工作法，訊後謝女10萬（台幣，以下同，約3284美元）交保，葉、李兩人請回。

民眾黨立委賴香伶昨批評，執政黨政府是不是只忙著選舉，忘記政府基本工作是什麼？內控機制荒唐，編列211億元（約6.9億美元）的數位部到底能為人民做什麼。

國家情報安全法規定，凡情報機關如國家安全局與國防部軍情局、電訊發展室、軍事安全總隊，及視同情報機關的國防部政戰局、資通電軍指揮部，與憲指部、海巡署、警政署、移民署和調查局等機關，於其主管有關國家情報事項範圍內，均視為從事情報工作的情報人員。

同法也規定，涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制之資訊，不得洩漏、交付、刺探、收集、毀棄、損壞或隱匿。違者依情節輕重，洩漏或交付可處七年以上徒刑；刺探或收集處三年以上、十年以下徒刑。

健保署2009至2022年間，疑發生機敏人員個資外洩情事，時間長達13年；檢調清查後約談謝等三人，檢察官複訊後，葉逢明涉案可能減低，謝女疑因長年、大量查詢上述機敏單位人員個資，涉案情節升高，以10萬元交保。

據了解，三人均表示年代久遠，已忘為何查詢涉案個資。因謝女身為健保署承保組科長，原本工作就常需查詢健保資料，且位階剛好處於主秘葉男和下屬李男中間，究竟是長官指示下屬，基於正常業務所需進行查詢，或刻意刺探甚至洩漏、外流，檢調正擴大清查。

賴香伶批評「衛福部長混很大」，政府螺絲鬆動已久，各機關內控疏失達到前所未有境界；她還說，數位部成立就是希望保護民眾不受各式數位化攻擊，但現在顯然已經失靈，人民擔心自己資料被放到網上，數位部長唐鳳還在推廣LINE點餐系統，「點餐系統比民眾的個資還重要嗎？」

個資外洩 健保 國防部

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