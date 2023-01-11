被吸收涉共諜 還連累總統府戰略顧問 2退役將校緩刑

台北地檢署10日對空軍退役少將錢耀棟（圖）、退役中校魏先儀展開搜索，偵訊後，錢、魏兩人分別以20、30萬台幣交保。（本報資料照片）

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟多次邀約現、退役軍官與大陸情報工作人員見面，企圖在台發展組織，連累總統府戰略顧問張哲平一度被約談；台北地方法院昨依違反國安法判魏一年十月徒刑、緩刑五年，須支付國庫60萬元（台幣，以下同）；錢判刑一年、緩刑四年，須支付公庫30萬元，皆應接受法治教育 。可上訴。

法院認為魏、錢二人自白犯罪且罪證明確，魏的犯行屬「既遂」，錢則為「未遂」。兩人雖未實際損害國家安全、社會安定，仍造成一定程度危險，審酌兩人無前科，坦承犯行尚知悔悟，並考量所犯國安法宣告刑均為兩年以下，且魏75歲年事已高，辯護人均請求緩刑，公訴檢察官也同意附條件緩刑。

法院表示，參考香港 商人謝錫璋（通緝中）另案吸收海軍教準部綜合處前處長張培凝當共諜，成功拉攏海軍司令部計畫處上校組長何忠技，高雄高分院判決涉案重且否認犯行的張三年十月，涉案輕且認罪的何十月並宣告緩刑四年，秉持相類案件相同處理，不同案件不同處理原則，依法判刑。

謝錫璋隸屬中國廣東省海外聯絡辦公室，負責替中共 從事對台情報工作，蒐集台灣政治、軍事情報及策反國軍；他1997年起以商人名義來台，多次利用聚餐、打高爾夫或旅遊方式，接觸台灣現、退役軍官，再安排招待出國旅遊。