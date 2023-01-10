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冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠33萬

記者張議晨／高雄11日電
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

高雄23歲李姓麥當勞工讀生，在冷凍庫理貨時突然暈倒，治療五個月後喪命，李男父母質疑他是搬貨致死，屬於職災向麥當勞求償1005萬元（台幣，以下同，約33萬美元），高雄地院根據醫院鑑定報告認定，李男短時間搬運1.1公噸薯條頻繁進出冷凍庫，冷熱溫差身體超過負荷致死，但李男沒穿禦寒衣物，也要負30%責任，判麥當勞應賠李的父母472萬餘元。

麥當勞總公司昨回應，稱「對於發生此事件至表遺憾， 並就判決書內容研議中，目前不便表示意見。」

判決指出，李男屬於假日工讀，只有六、日到班，月薪僅1萬967元。前年5月29日上午9時許，他在冷凍庫理貨時突然暈倒，同事將他搬到一樓後，由計程車送醫，但經醫院治療五個月，因敗血性休克死亡。

李男父母質疑麥當勞分店沒叫救護車，僅用計程車送醫，工作場所也沒安全防護措施，屬於「職災」，包含醫療費、喪葬費、雙親扶養費、非財產損失等，合計求償1005萬元。

麥當勞辯稱，李男屬自發性出血而死亡，不是急性意外事故或短期、長期壓力負荷所致，不屬職災所致傷病，公司已依法設置足夠安全措施，並無過失。

勞保局原也認定李男不是職災，但李男父母不服，向勞動部申請重審被駁回，勞檢也未發現缺失，經父母奔走，最後勞動部職業安全衛生署南區職業傷病防治中心委託高醫鑑定，確認李男病發當天，40分鐘內搬運薯條、薯餅合計1.1公噸，暴露冷熱溫差次數達48次，短時間大量體力勞動，有29分鐘處在低溫環境下，認定李男發病是因為過負荷導致的職業疾病所致。

法官根據高醫報告，認定李男過世屬於職災，但當時他未依規定穿著禦寒衣物，麥當勞也未盡監督責任，各有三成、七成過失，綜合父母請求，加總後判賠472萬餘元。

麥當勞 低溫 勞工

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