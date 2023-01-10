創校近一甲子難敵少子化 文德女中申請停招

台北市文德女中傳出擬停招，已提交停招計畫書給北市教育局。（記者潘才鉉／攝影）

都會區私校也難敵少子化衝擊。創校近一甲子的台北市文德女中昨傳出2023 學年將停招，已提交停招計畫書給北市教育局 ，並通知學生及家長。北市教育局說，目前在校生42人，因校方資料不全，尚未核定停招，但若能取得師生、家長諒解，並確保學生升學權益、教師資遣方案等，原則上尊重。

繼創校56年的北市方濟中學申請停招，1966年創立的文德女中儘管去年力求轉型，還與美國知名藍帶學校「浩瀚私立實驗中學」（Excelsior School）簽訂雙聯學制暨進階先修課程（Advanced Placement）合作案，推出「國際雙聯學位班」，盼能挽救生源，但仍傳出擬停招的消息。

校方上周發通知單給家長、學生指出，考量招生 人數無法維持學校運作開銷，集結各方學者專家意見，經審慎評估，去年12月27日臨時董事會決議自2023學年起停招。

有家長說，學校停招前未和家長、學生溝通，逕行決策，質疑不符程序，要求停招須保障教師勞權，維護在校生學習權。

北市教育局副局長陳素慧說，該校在校生有69人，今年高三生畢業後，剩42人。董事會應與家長溝通，若學生可獲良好照顧，老師也清楚兩年後可獲優渥資遣方案，在家長、教師都同意下，教育局也不會反對停招，但會善盡監督教師配比、學生安置等責任。

陳素慧說，文德女中此時決定停招，時間較緊迫，近日將發放聯合免試入學的簡章，該校名額仍在其中。若後續核定停招，希望來得及更改簡章，避免學生誤填；若已發放簡章則可從系統控管。