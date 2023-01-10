我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

創校近一甲子難敵少子化 文德女中申請停招

記者潘才鉉／台北10日電
台北市文德女中傳出擬停招，已提交停招計畫書給北市教育局。（記者潘才鉉／攝影）
台北市文德女中傳出擬停招，已提交停招計畫書給北市教育局。（記者潘才鉉／攝影）

都會區私校也難敵少子化衝擊。創校近一甲子的台北市文德女中昨傳出2023學年將停招，已提交停招計畫書給北市教育局，並通知學生及家長。北市教育局說，目前在校生42人，因校方資料不全，尚未核定停招，但若能取得師生、家長諒解，並確保學生升學權益、教師資遣方案等，原則上尊重。

繼創校56年的北市方濟中學申請停招，1966年創立的文德女中儘管去年力求轉型，還與美國知名藍帶學校「浩瀚私立實驗中學」（Excelsior School）簽訂雙聯學制暨進階先修課程（Advanced Placement）合作案，推出「國際雙聯學位班」，盼能挽救生源，但仍傳出擬停招的消息。

校方上周發通知單給家長、學生指出，考量招生人數無法維持學校運作開銷，集結各方學者專家意見，經審慎評估，去年12月27日臨時董事會決議自2023學年起停招。

有家長說，學校停招前未和家長、學生溝通，逕行決策，質疑不符程序，要求停招須保障教師勞權，維護在校生學習權。

北市教育局副局長陳素慧說，該校在校生有69人，今年高三生畢業後，剩42人。董事會應與家長溝通，若學生可獲良好照顧，老師也清楚兩年後可獲優渥資遣方案，在家長、教師都同意下，教育局也不會反對停招，但會善盡監督教師配比、學生安置等責任。

陳素慧說，文德女中此時決定停招，時間較緊迫，近日將發放聯合免試入學的簡章，該校名額仍在其中。若後續核定停招，希望來得及更改簡章，避免學生誤填；若已發放簡章則可從系統控管。

教育局 2023 招生

上一則

遠征法國較勁霹靂舞 基隆7歲男童奪冠

下一則

管碧玲提修法不補助落跑選舉 王鴻薇嗆：蹭我蹭夠久了

延伸閱讀

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應
王鴻薇得票逾6萬票 當選北市第3選區補選立委

王鴻薇得票逾6萬票 當選北市第3選區補選立委
北市立委補選 王鴻薇忘帶身分證 以為可用健保卡

北市立委補選 王鴻薇忘帶身分證 以為可用健保卡
教育總監訪法拉盛 亞裔學委批抽籤錄取

教育總監訪法拉盛 亞裔學委批抽籤錄取

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47
台前駐美代表沈呂巡6日病逝。（本報資料照片）

台前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

2023-01-05 22:26

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼