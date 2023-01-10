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無薪假大減4993人 製造業降最多

記者江睿智／台北10日電
勞動部發布最新無薪假統計，目前有2017家企業、1.34萬人實施無薪假，較上期大減4993人，以製造業減少近1800人最多。（本報資料照片）
勞動部發布最新無薪假統計，目前有2017家企業、1.34萬人實施無薪假，較上期大減4993人，以製造業減少近1800人最多。（本報資料照片）

勞動部昨（9）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前有2017家企業， 1萬3499人實施無薪假，較上期大減4993人；各業中，以製造業較上期減少近1800人最多；隨著農曆年前內需回溫，旅行社減少1600人，批發零售業、運輸倉儲業、住宿餐飲業無薪假情勢皆呈降溫。

不過，全球經濟成長明顯趨緩，製造業就業情勢依然險峻 。勞動部指出，目前製造業有235家、4439人實施無薪假，較上期減少72家、1798人。另方面，無薪假持續燒進科學園區，中科一家工具機大廠通報236人實施無薪假，每月最多四天，為期三個月。三大科學區目前僅中科這家工具機業通報實施無薪假。

據悉，實施減班休息的業者是亞崴機電，這項措施主要配合客戶組裝出貨略為放緩，調整員工每周放一天，可以申請教育訓練，或無薪休假。公司財務穩健正常，亞崴今年年終獎金1.5個月，同集團程泰機械也有2.2個月。而總投資金額約30億台幣的大埔美園區新廠，也按原訂計畫將於4月動工建廠。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛坦言，雖然這期製造業無薪假人數減少，但部分公司是先前實施三個月到期，進入勞資協商階段，未來恐會接續實施；還有部分業者，考量1月農曆春節連假長達十天，工作天數已減少，所以乾脆本月先暫停實施無薪假，等2月再說。他指出，農曆年後，製造業無薪假情勢不排除會再有一波升溫。

隨著農曆年前內需回溫，內需產業如批發零售、運輸倉儲、及住宿餐飲業等無薪假人數，分別較上一期減622人、367人、279人；支援服務業（含旅行社）較上期減少1626人最多。不過，目前支援服務業（含旅行社）仍有高達6092人實施無薪假，換言之，旅行社停止實施無薪假情況並未如預期多。

黃維琛解釋，一些比較小型的旅行社仍持續無薪假，主因是航空公司機位沒有完全恢復，此外，以中國大陸為主的旅遊市場，因疫情升溫，團體旅遊仍未回復。

黃維琛表示，在運輸及倉儲業中，國籍航空本期全都停止實施，境外航空（以大陸航線為主）仍有部分實施。

勞動部統計顯示，目前實施無薪假人數仍以支援服務業（含旅行社）6092人最多，製造業4439人次之，批發零售業1024人排第三。

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