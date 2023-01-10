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北市警性侵女牌友12歲女兒43次 重判9年6月

記者王聖藜／台北10日電
台北市許姓警員染指女牌友12歲女兒，遭重判有期徒刑九年六個月；圖為示意圖。（本報資料照片）
台北市許姓警員染指女牌友12歲女兒，遭重判有期徒刑九年六個月；圖為示意圖。（本報資料照片）

台北市許姓警員利用值勤放假輪休時，借住女性麻將牌友的家，藉各式機會染指女牌友12歲的女兒。許承認不倫，但辯與少女為合意性交。台北地院審理，重判許有期徒刑九年六個月。可上訴。

合議庭依犯一個「對未滿14歲之女子犯強制性交罪」，判許有期徒刑八年，依42個「對於未滿14歲之女子為性交罪」各判許有期徒刑三年四個月，應執刑九年六個月。

檢方指控，許姓警員2019年在朋友聚會中認識被害少女的母親，兩人成為朋友。被害人母親因為許平日留宿警察宿舍，邀約許可於放假輪休時到新店區家裡休息，許因此常在被害人家中休息、過夜。

2021年3月，許進入少女房間，不顧少女說「不要」、「很痛」，強制性交得逞。後來少女認為許對她的家庭經濟有幫助，放棄反抗，任由許多次性侵

檢方指控，許自2021年3月到12月以每周一次的頻率，分別在房間床上、廚房內與少女性交41次得逞，另於12月22日晚間利用接送少女放學的機會，將車子停靠在碧潭路下的停車格與少女「車震」一次得逞。

許稱，他知道少女的年紀，感到抱歉，事情是少女的好奇加上大人的糊塗所致，還稱少女後來開始交男朋友，就拒絕與他再性交等。

被害少女稱，許認她為乾女兒，她叫許「叔叔」，一開始許睡客廳，因媽媽覺得天氣冷叫許和她一起睡房間，許都挑媽媽去上班時侵犯她。

少女證稱，她國小六年級時認識許男。媽媽去朋友家打麻將剛好跟許同桌，許會給她吃紅。許說如果發生性行為講出去就會完蛋，她擔心許會完蛋所以沒說，法官根據許的供證、被害少女證述，認定許犯罪。

判決指出，許男身為警察，對於勿蹈法網及保護未成年人的重要性，應較一般人更為明瞭，卻利用被害人母親提供住處的善意，無視被害人才12歲，心理、人格均待健全發展，先後數十次與少女性交。

判決說，許嚴重戕害少女心靈、兩性認知，他犯後雖坦承犯行，不過，卻將發生的原因推為歸少女「主動要求」、「一直拜託」，考量許未與少女、少女母親和解，依法量刑、宣判。

警察 性侵 法網

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