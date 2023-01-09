提稅收超徵條例草案 藍擬加碼發萬元

國民黨團主張延會完備發現金法源，國民黨立院黨團總召曾銘宗諷刺表示，既然民進黨說做不到，那總召給他做、做給民進黨看。(本報資料照片)

台灣去年稅收超徵4500億元（台幣，下同，約147億美元），政府宣布普發現金6000元還稅於民。國民黨 立院黨團今天將率先提出「稅收超徵特別條例」草案，除了將金額提高至1萬元，財源授權預為舉債調度，盼促使行政院加速提出草案，併案在立法院審查，以趕在春節前完成三讀。

對於行政院及民進黨 團表示「過年（春節）前來不及發現金」，國民黨團今天將舉行「『還稅於民』蔡政府不會，國民黨教你」記者會，宣布提出「稅收超徵特別條例」草案，參考馬政府時代發消費券做法，允許先舉債調度；領取方式則授權行政院訂定。

曾銘宗表示，草案條文約有八條，相對單純，今早黨團大會排版定案後，將發文要求立法院長游錫堃召集朝野協商，若朝野有共識逕付二讀，一兩天就能通過；待行政院把特別預算 送來，安排邀請行政院長蘇貞昌報告備詢，再付委交財政委員會審查，相信在19日前就能完成相關三讀程序。

對於行政院本周有望通過特別條例草案，曾銘宗說，如果行政團隊有心，可在周四院會前召開臨時院會；國民黨整體目標，就是希望過年前可以通過相關條例及特別預算，讓行政機關作業準備時間能提早。

民進黨團幹事長羅致政表示，朝野黨團先前都已經講好，立法院這次延會日期就是到1月13日，且要專心把現有的議案處理完，「如果國民黨想用這個方式延長到19日，總預算又不讓我們在13日前完成，我們就覺得他是要用那個東西在卡總預算」。

羅致政說明，民進黨團還是希望在1月13日之前，先完成今年度中央政府總預算案及法案，「如果要再延會或召開臨時會，再來專心處理特別條例」。

民眾黨團總召邱臣遠說，民眾黨團對於各政黨的提案都尊重，黨團內部會議會再進一步討論；這個案子不管是在野黨或行政院提案，都須送交立法院審查，而從行政院長備詢、預算審查到二三讀，都要有高度的朝野共識，行政院須提出對應的版本。

時代力量黨團副總召陳椒華則說，在經濟景氣復甦階段的當下，她贊同以現金將超徵稅額發放給民眾，藉此透過經濟短期效益，用刺激消費的手法來活絡經濟，但是她反對舉債發現金，並認為國民黨團這種政治性的提案，萬萬不可，因為悖離了嚴守財政紀律原則，她堅決反對。