2022全台十大熱搜社區出爐 新店占3名 雙北以外僅有1名

汐止宏國大鎮。（記者游智文／攝影）

台灣信義房屋統計2022官網「熱搜」社區，全年搜尋次數前十名住宅社區，集中在雙北市，包括新店區美河市、板橋區新巨蛋、淡水區海洋都心No1、新店區玉上園、大安區成功國宅等，雙北以外則僅有一個，為台中市西屯區鄉林皇居。

信義房屋分析，交易量大的社區，相對購屋需求量也比較大，搜尋量自然較高，一部分社區兼具知名度，也會吸引網友點擊。

根據信義房屋統計，一般住宅去年熱搜前十名的社區依序為美河市、新巨蛋、海洋都心No1、玉上園、成功國宅、碧波白、鄉林皇居、水蓮山莊、南港國宅、宏國大鎮。

其中新北市有8個，台北市1個為「成功國宅」，雙北以外，僅台中「鄉林皇居」入榜。

以行政區來看，新店區最多，共有三個，包括美河市、玉上園、碧波白；汐止兩個居次，包括宏國大鎮、水蓮山莊，兩個都是老社區。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，前五名社區，都是量體大的大社區，而這類大型社區通常因為在售戶數相對多，購屋需求量也大，搜尋量自然會比較高。不過，這並不代表「賣壓大」，因為這些社區都屬於發展頗為成熟的社區，主要是戶數多所致。

此外，排行榜中也不乏一些各地比較知名的社區，被網友或消費者搜尋的機會也會比較高。

曾敬德表示，「熱搜社區」關注度高，售屋速度相對快，民眾若想賣房子，可利用信義房屋「我家有多夯」賣屋功能，屋主只要輸入自家地址，可了解住家方圓1.5公里範圍內物件過去銷售天數，進一步計算自家出售預計最快銷售天數。