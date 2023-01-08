雞蛋日缺168萬顆 鵪鶉蛋跟著瘋瘋漲

春節前雞蛋量缺價揚，鵪鶉蛋也跟著瘋漲。（記者潘俊宏／攝影）

台灣禽流感疫情 嚴峻，雞蛋 平均減產一成半，每日缺蛋約168萬顆，儘管全台雞蛋最大產地的彰化縣多名蛋農表示，願共體時艱，年前不漲價，不過仍有消費者憂心年前蛋價再漲一波。除了雞蛋以外，鵪鶉蛋同樣也因禽流感影響，供應不足，今年鵪鶉鳥蛋價創歷史新高，每台斤水煮鳥蛋漲到130元（台幣，下同），且持續跳漲中。

對此，農委會主委陳吉仲直言，雞蛋價格確實比先前同期偏高，農委會正在盤點數量，本周跟消費者報告。

動物防疫單位近期接連撲殺感染禽流感的蛋雞，消費者擔心雞蛋產量短少，會在春節前蛋價上漲，甚至發生缺蛋危機。昨日批發蛋價每台斤40.5元，蛋商盤價每台斤50元。

飼養約3萬隻蛋雞的陳姓蛋農表示，近期氣溫忽冷忽熱，產蛋量從每天120箱銳減至70多箱，不過現在萬物都漲，大家生活都不是很好過，因飼料沒漲價，他的雞蛋年前也不漲價。

彰化縣養雞生產合作社主席林朝良表示，只要消費者不搶蛋、囤蛋，家裡缺蛋時才買，蛋農和蛋商一定每天有蛋可賣，市場上不會造成哄抬蛋價，過年後雞蛋需求回歸平常，若飼料沒漲個不停，蛋價可以繼續平穩。

嘉義縣溪口鄉是台灣飼養鵪鶉大本營，產量占七成，由於烤鳥蛋是夜市熱門小吃，鳥蛋也是年菜佛跳牆不可缺少食材，但因供應不足、飼料成本節節升高，今年鳥蛋價創歷史新高。溪口鄉陽光鵪鶉牧場業者王淑盈說，往年春節前鳥蛋一台斤最多70、80元，但昨天已達到130元，雖然價格飆高仍供不應求。

陳吉仲表示，蛋價上漲，主要是原物料上漲，造成飼料成本上漲。對於外界擔憂缺蛋危機再起。陳吉仲說，禽流感撲殺了20幾萬隻家禽，才會有先前日缺蛋30萬顆的數據，現在種雞數量已從蛋中雞補過來，這一兩天就會恢復。

禽流感疫情則持續升溫，雲林縣元長鄉與台西鄉昨各新增一處土雞場確診，動植物防疫所表示，已完成近1萬6000隻雞隻撲殺，並執行場區及周邊環境清消，防堵疫情擴散。