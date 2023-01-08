有鐵絲…血壓藥「脈優錠」600萬顆回收 多半恐已吃下肚

食藥署公告回收「脈優錠」兩批號共600萬顆。（圖：食藥署提供）

台灣市占率達六成、每年健保 用量逾2.1億顆的降血壓藥「脈優錠」，消基會去年接獲檢舉，民眾用藥時發現藥錠摻雜鐵絲，藥商反應，未能收到投訴樣品進一步釐清，食藥署與藥商抽查脈優雖未發現類似情形，但為確保用藥安全，昨公告回收同產線二批號藥品，約600萬顆，須於29日前完成回收，並繳交回收報告及預防措施。

「脈優錠五毫克」主要用於高血壓 、心絞痛治療，是台灣用量最大的降血壓藥。食藥署藥品組科長洪國登表示，公告回收脈優，起因於去年12月消基會公布脈優錠內卡鐵絲，經藥商和民眾現場確認過的確有卡異物，因此同樣生產批次都要回收，須回收批號為FR3135、FT2343。

洪國登說，目前不確定異物是在製造時哪個環節發生，若確定有缺失將依「藥事法」視情節輕重開罰。

藥商暉致醫藥表示，日前已與投訴民眾在消基會現場勘驗投訴藥錠，但因無法取得混有異物的藥錠，目前無法確認異物為何，希望投訴民眾可提供此藥錠，便於進行化驗釐清異物內容。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人、開業藥師沈采穎說，脈優錠五毫克在台灣用量非常大，以每年2.1億顆計算，每月用量達1700多萬顆，若藥品品質早已不良，很多都已被吃下肚。目前須回收600萬顆，還不至於影響春節慢箋用藥，民眾若有用藥疑慮，建議諮詢藥師，勿自行停藥或換藥。