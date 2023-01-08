健保部分負擔調漲擬春節後實施 影響逾1100萬人

健保部分負擔調漲案預定春節後上路，1100多萬人受影響。（本報資料照片）

醫界及學界疾呼健保 部分負擔新制能盡快實施，最新消息指出健保部分負擔調漲案預定明天公告，春節後上路。改變較大的是，現行民眾到醫療院所做檢查均免部分負擔，未來都要收取10％～20％不等的部分負擔，另慢性病連續處方箋原都免部分負擔，也改第一次領藥時要收取，上限200~300元（台幣，下同，約合6.45~9.68美元），加上此次藥品及急診部分負擔也有調動，預計影響1100多萬人，可為健保節省約120多億元支出。

本報系經濟日報報導，健保部分負擔新制原預訂2022年5月中實施，但遭逢本土疫情 衝擊而暫緩，疫情趨緩後，又因九合一選舉推遲，衛福部長薛瑞元曾一度鬆口預告今年第一季要實施；而選舉落幕後，又因內閣改組，部分負擔新制是否實施又出現變數。

新光醫院行政副院長洪子仁表示，部分負擔新制歷經二年討論，在健保會達成共識，目的是要讓民眾有付費意識，輕症多付一點錢，民眾也負擔得起，以避免過度使用。

台北中國時報報導，九合一選舉重挫民進黨，外界認為部分負擔恐更加延後實施，但近來超徵稅收，行政院決普發民眾6000元現金，有利沖淡民眾調漲負面觀感，為部分負擔調漲上路踢了臨門一腳。

此次部分負擔調漲，在門診藥品方面，區域醫院、醫學 中心收取上限將從200元增至300元，其餘則維持現行200元。慢箋藥品的部分負擔，第一次比照門診藥品收費，第二次起則免收。

報導指出，在門診檢驗檢查費用部分，基層診所跟地區醫院做微調，為落實使用者付費，經討論後決調整為超過1000元收20％，上限200元，若到區域醫院以上層級做檢查，則依轉診與否收取。如此一來，民眾未經轉診前往醫學中心就醫，若接受電腦斷層檢查，加上門診部分負擔及掛號費，可能就要掏出一張千元鈔票。

而為減少輕症民眾動輒往急診跑的習慣，急診的部分負擔也一併做調整，未來醫學中心、區域醫院的急診重症將少收100～250元，輕症則增收250～300元。

根據健保署試算，部分負擔調整後，重大傷病、經濟弱勢等仍維持免部分負擔，這部分約占3成民眾，另外3成民眾每年影響金額將落在200元以下，合計有6成民眾負擔不超過200元。