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台版晶片法三讀 半導體研發、機器設備皆可「投抵」

記者翁至威、巫其倫／台北8日電
立法院三讀修正通過俗稱台版晶片法的產業創新條例部分條例修正案，未來先進的半導體研發費用的25%可抵營業稅。(路透)
立法院三讀修正通過俗稱台版晶片法的產業創新條例部分條例修正案，未來先進的半導體研發費用的25%可抵營業稅。(路透)

「台版晶片法」昨日在立法院會三讀通過，針對半導體、5G、電動車等技術創新且具國際供應鏈地位公司，若達到一定條件，可享有研發投資抵減25%、機器設備投抵5%，堪稱史上最高投抵優惠，自今年1月1日起上路，實施期間七年，對業界是一大利多。

經濟部表示，修法提供關鍵產業「升級版」研發與設備投資抵減，鼓勵公司積極投資根留台灣，同時納入經濟合作暨發展組織（OECD）全球企業最低稅負制，兼顧產業發展與負擔合理稅負，修法共三大重點。

第一，適用對象不限產業別，只要在台灣進行技術創新，且位居國際供應鏈關鍵地位的公司，符合適用要件者均可申請適用。

第二，適用要件包含當年度研發費用、研發密度達一定規模，且有效稅率達一定比率，即今年度有效稅率應達12%、明年度起應達15%，不過明年可審酌國際間施行OECD全球企業最低稅負制情形，報請行政院調整為12%，以給予台灣產業緩衝期。

第三，符合適用要件者可享有前瞻創新研發投資抵減，當年度抵減率為25%；購置用於先進製程的設備投資抵減，若金額達一定規模，當年度抵減率為5%，支出金額無上限。

台經院台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，台版晶片法如期通過，對於鞏固台灣在全球第二大半導體供應國地位，有相當程度的挹注效果，對台灣整體科技、經濟表現，都能帶來正向循環效應。

劉佩真分析，美國、歐洲、中國、印度、南韓、日本等國近期都紛紛祭出半導體相關扶植政策，台灣政府也積極用租稅減免方式，以政策提供誘因，希望半導體業者根留台灣，繼續在台灣半導體的群聚發揮效應。

至於相關子法規草擬方向，經濟部表示，將會同財政部於六個月內完成子辦法訂定。劉佩真說，後續實施細節還是有彈性調整空間，希望協助大型或中小型半導體業者衝高產值，屆時對台灣整體科技，乃至於整體經濟表現上，都能帶來正向循環的效應。

投資 供應鏈 晶片

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