台版晶片法三讀 半導體研發、機器設備皆可「投抵」
「台版晶片法」昨日在立法院會三讀通過，針對半導體、5G、電動車等技術創新且具國際供應鏈地位公司，若達到一定條件，可享有研發投資抵減25%、機器設備投抵5%，堪稱史上最高投抵優惠，自今年1月1日起上路，實施期間七年，對業界是一大利多。
經濟部表示，修法提供關鍵產業「升級版」研發與設備投資抵減，鼓勵公司積極投資根留台灣，同時納入經濟合作暨發展組織（OECD）全球企業最低稅負制，兼顧產業發展與負擔合理稅負，修法共三大重點。
第一，適用對象不限產業別，只要在台灣進行技術創新，且位居國際供應鏈關鍵地位的公司，符合適用要件者均可申請適用。
第二，適用要件包含當年度研發費用、研發密度達一定規模，且有效稅率達一定比率，即今年度有效稅率應達12%、明年度起應達15%，不過明年可審酌國際間施行OECD全球企業最低稅負制情形，報請行政院調整為12%，以給予台灣產業緩衝期。
第三，符合適用要件者可享有前瞻創新研發投資抵減，當年度抵減率為25%；購置用於先進製程的設備投資抵減，若金額達一定規模，當年度抵減率為5%，支出金額無上限。
台經院台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，台版晶片法如期通過，對於鞏固台灣在全球第二大半導體供應國地位，有相當程度的挹注效果，對台灣整體科技、經濟表現，都能帶來正向循環效應。
劉佩真分析，美國、歐洲、中國、印度、南韓、日本等國近期都紛紛祭出半導體相關扶植政策，台灣政府也積極用租稅減免方式，以政策提供誘因，希望半導體業者根留台灣，繼續在台灣半導體的群聚發揮效應。
至於相關子法規草擬方向，經濟部表示，將會同財政部於六個月內完成子辦法訂定。劉佩真說，後續實施細節還是有彈性調整空間，希望協助大型或中小型半導體業者衝高產值，屆時對台灣整體科技，乃至於整體經濟表現上，都能帶來正向循環的效應。
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