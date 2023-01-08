他用假身分拐人妻拍自慰片 還恐嚇要錢…遭判刑

台北18歲高姓男子冒用他人身分，認識一名在高雄已婚的女網友，拐她拍攝自慰影片，還恐嚇匯款50萬元台幣才願刪除影片，被判4月徒刑。（示意圖／取材自Ingimage）

台北18歲高姓男子冒用他人身分，透過Tinder交友軟體認識一名在高雄已婚的女網友，待兩人感情升溫，高男藉女方信任，取得她自拍的自慰影片；事後對方想斷絕關係，高竟要求匯款50萬元台幣才願刪除影片遭拒。事後女網友報警並提告，經地院審理，將高男依法判處四個月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，高男2020年8月10日透過Tinder交友軟體與住在高雄仁武區的女網友結識，藉每天聊天，取得對方信任後，對方要求拍攝自慰影片，並透過網路傳送給高。

事後該名女網友發現高男冒用他人照片及虛構身分從事交友，希望與他斷絕關係，未料高心有不甘，於同年9月9日下午1時58分許，以LINE 恫稱，匯款50萬元才願將先前自慰影片刪除，若不照做將會把影片散布給她老公及親友觀賞。

此舉讓女網友心生畏懼，報案向警方求助，並依據雙方對話紀錄擷圖、影片翻拍照片，佐證高男犯行，警詢、偵訊時，高都坦承犯行，被檢方恐嚇取財罪起訴，並由台北地院移轉管轄由橋頭地方法院以簡易判決處刑。

地院審酌，高男利用他人信任取得私密影片後，竟以散布私密影片一事要脅，使女網友心生畏懼，考量高無前科，犯後坦承犯行，態度尚可，審理後，將他依恐嚇取財未遂罪，處四個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。