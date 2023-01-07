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吐瓦魯國會議長訪台 盼複製經驗提升人民生活水準

中央社
吐瓦魯國會議長泰歐（前左5）8日率團訪台，外交部政務次長田中光（前左4）代表前往接機，並與訪問團在國賓門合影。（圖：外交部提供）
吐瓦魯國會議長泰歐（前左5）8日率團訪台，外交部政務次長田中光（前左4）代表前往接機，並與訪問團在國賓門合影。（圖：外交部提供）

吐瓦魯國會議長泰歐（Samuelu Penitala Teo，另譯：戴伊歐）在台灣當地時間8日率團訪台；他在桃機致詞表示，將以台灣為複製樣本，提升吐瓦魯人民生活水準。此行也將晉見總統蔡英文，並簽署聯合聲明，透過國會交流深化兩國合作。

泰歐訪問團搭乘的華航CI54班機在上午6時11分抵達桃園國際機場，外交部政務次長田中光代表前往國賓門接機。訪團包括泰歐伉儷共12人，這是繼吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷去年9月國是訪問團訪台後，吐國高層再次來訪，展現吐瓦魯不分行政及立法部門一致對台灣的強力支持。

吐瓦魯國會議長泰歐（左）8日率團訪台，訪問團清晨抵達桃園國際機場，由外交部政務次...
吐瓦魯國會議長泰歐（左）8日率團訪台，訪問團清晨抵達桃園國際機場，由外交部政務次長田中光（右）代表前往國賓門接機。（圖：外交部提供）

泰歐在國賓門發表談話表示，抵台後將展開參訪行程，同時以台灣為複製樣本，提升吐瓦魯人民的生活水準，他也指出，台灣在經濟領域及生活等層面發展方面都是世界頂尖。

外交部7日發布新聞稿表示，泰歐訪台期間將晉見蔡總統，拜會立法院長游錫堃，並簽署「中華民國（台灣）立法院與吐瓦魯國國會有關合作事項聯合聲明」，希望透過國會交流深化兩國友好合作關係。

外交部表示，訪團並將會晤外交部長吳釗燮及接受外交部政務次長田中光款宴，以及參訪財團法人國際合作發展基金會、食品加工及水產養殖產業等相關經建文化設施。

外交部說，泰歐於2019年9月起擔任吐國國會議長，曾於2017年訪台，此行是他以國會議長身分首度來訪，充分展現對台灣的情誼，以及對深化台吐兩國邦誼的重視。

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