新竹球場埋廢土市府按鈴申告 林智堅促高虹安解決問題

蔡英文總統（前左）6日出席國家太空中心揭牌典禮，這是高虹安（右）擔任新竹市長後兩人首度同框，但兩人整場活動幾乎沒有互動。(記者王淑君／攝影)

新竹市長高虹安前天揭露新竹棒球場「像是廢土掩埋場」，廠商有偷工減料重大嫌疑。市府發言人施淑婷昨將電線、石塊、蒐證影片等送交地檢署，並按鈴申告；前市長林智堅 則在臉書發文強調，「高虹安既擔任市長，就必須解決問題」。

國民黨 立委林為洲也揭露，球場發包與營造是同一家廠商，籲檢方盡速調查。

新竹地檢署遭質疑五個月來「靜悄悄」，昨發布新聞稿指出，去年七月媒體報導新竹市立棒球場施工瑕疵疑涉不法案時，即主動分案偵辦，且為深入全面追查，檢察官也指揮司法警察機關組成專案小組，持續蒐證中，市府提交的新事證會另分他字案處理。

施淑婷昨一早將蒐集到有關棒球場的實體物證、影片等送到地檢署，對於前天施工廠商巨佳營造工地主任「移走」廢棄電線一事，她說，因外人無法隨意進出棒球場，知道電線消失後，必須查清證物為何消失，這不僅有維安疑慮，也涉及滅證行為。

施淑婷說，該工地主任前天上午在現場，第一時間未主動歸還電線，是聽到市府說出有「滅證」行為後才拿出來，市府團隊質疑電線長度和挖出的樣子不同，工地主任稱只有這一段，並是徒手拔除，沒用任何工具。

不過，施淑婷表示，警方前天調閱監視器發現，工地主任10天內只視察球場2次，就在前天到棒球場視察並兩度進出，監視器也拍到他手中握有鉗子及兩段電線，與其說法明顯不符，已請警方協助調查，至於是否有內鬼不多加揣測。

新竹棒球場工程被爆疑偷工減料後，國民黨立委林為洲昨指控，新竹棒球場預算 從3億多元（台幣，下同，約982萬美元）追加變成12多億，發包跟建造廠商都是巨佳營造，這並非常態；球場採統包工程，形同自己監督自己。不僅如此，新竹市政府花1000多萬委託艾奕康公司監造，結果監造密度不夠，又再發包PCM，由專業營造管理公司監督營造廠商。

林為洲說，上述四個項目都應該不同廠商，結果巨佳營造跟艾奕康各自負責兩個項目，到現場監工都是同一人，監管密度有問題。

時代力量市議會黨團昨也喊話高虹安盡快啟動行政調查，並提出改善計畫及與廠商後續處理方案如解約，若後續追加預算3000萬元，應向廠商求償，不該由市民埋單。

施淑婷回應，市府將先釐清球場狀況及合約履行進度期程，才能精準提出改善計畫。

此外，新竹棒球場被查出多達152項缺失，前市長林智堅昨在臉書發出4點聲明，強調「高虹安既擔任市長，就必須解決問題」，呼籲檢調盡速啟動調查，還要高虹安誠實面對個人涉貪司法案件，勿把棒球場變成轉移焦點的政治工具。高虹安昨晚回酸「他應不會忘記誰製造出來的」，並喊話林智堅，若有違法事實，也須勇敢面對。

林智堅昨在聲明中指出，高虹安應清楚向球迷和市民允諾棒球場何時重啟；如果高市府在尚未驗收前發現有工程瑕疵，應回到契約，要求施工廠商盡速改善。

對於林智堅聲明，高虹安直言，「林智堅前市長覺得他是局外人」，真的覺得很奇妙，「他應該也不會忘記誰製造出來的」。她現在身為新竹市長，會扛起改善工作，勇敢面對可能訴訟、求償風險，「也希望製造問題的人，不要只是單純監督別人解決問題那麼簡單」。

行政院長蘇貞昌則表示，任何工程都應做到最好，更不能有違法亂紀的地方，檢調是獨立辦案，證據到哪裡都辦到哪裡。