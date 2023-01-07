我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

黑白集／「小英男孩」金玉其外的 不只是棒球場

黑白集

高虹安新官上任重勘新竹棒球場，開挖不到10公分，就發現了紅磚、石頭和廢電線，顯然是廢棄物填入球場。其實不必開挖，從市府拍攝的空照圖看，癩痢頭般的草地、色澤斑駁的紅土，它就像一個偏鄉克難球場，卻花掉12億元（台幣，下同，約3926萬美元）公帑。「金玉其外，敗絮其中」，說的正是這種故事。

一向形象光鮮、衣著合身的林智堅，不也正是如此。五星市長的桂冠，「小英男孩」的加持，讓他散發著一股無可質疑的貴氣。因此，蔡英文曾試圖要為他修法打造「竹竹併」，又破格提名他參選桃園市長，甚至提前啟用這座尚未驗收的球場。若不是台大讓他的論文抄襲現形，他可能衣冠楚楚地當選桃園市長，讓棒球場埋棄土的真相永遠無法大白。

北檢為了60萬元助理費，差點就要羈押高虹安；目的就是為了避免新竹的黑暗角落被光照亮，就像棒球場底下的不堪。台南市的政壇近日的「大解構」也如出一轍：黑金白三色交織，共同分食「土地種電」的龐大利益，把民主和國土踩在腳下。

離譜的是，高虹安涉區區助理費，竟裁定60萬交保。而台南議長賄選案一票喊價上千萬，邱莉莉竟僅以50萬交保。看在民眾眼裡，檢察官都不怕被笑話嗎？

蔡總統的不識人之明，蘇貞昌的炫耀粉飾，吹出這股政治「浮誇風」，仍等著更多解構。

提名 蔡英文 檢察官

上一則

屋主燒蛇釀火？台中1家3代5死 長子：父有譫妄症狀

下一則

新聞評論／內外交迫 蔡總統撒幣藏政治困境

延伸閱讀

挖出廢磚、廢電線…盤點出152缺失 12億新竹球場如廢土場

挖出廢磚、廢電線…盤點出152缺失 12億新竹球場如廢土場
新聞評論／賴清德本命區 因黑金白掛鉤沉淪

新聞評論／賴清德本命區 因黑金白掛鉤沉淪
冷眼集／高虹安揭弊起手式 球場只是首部曲？

冷眼集／高虹安揭弊起手式 球場只是首部曲？
南市議會黑金風暴 賴清德：應嚴辦 該關就關

南市議會黑金風暴 賴清德：應嚴辦 該關就關

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
台前駐美代表沈呂巡6日病逝。（本報資料照片）

台前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

2023-01-05 22:26
北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，學生在遊行結束後領取大會提供餐點In-N-Out漢堡，工作人員得知北一女來自台灣，感謝他們遠道而來演出。（中央社）

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

2023-01-03 02:36
羅志明（中）、夏復翔（右）疑涉入共諜案，獲得交保後分別步出拘留室大門。記者劉學聖／攝影

前立委羅志明疑涉共諜 退役海軍少將交保爆哭

2023-01-05 10:58
李明依。(本報資料照片)

宋逸民教會風波 李明依批他：表裡不一

2022-12-30 02:25

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成