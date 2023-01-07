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黨產會抗告贏 救國團聲請61筆財產不動產「暫停國有」遭駁

記者王宏舜／台北7日電
救國團聲請61筆不動產及16.3億元現金暫停移轉國有，遭駁回確定。圖為救國團在凱道抗議。(本報資料照片)
救國團聲請61筆不動產及16.3億元現金暫停移轉國有，遭駁回確定。圖為救國團在凱道抗議。(本報資料照片)

不當黨產處理委員會處分將中國青年救國團61筆不動產、近14億元（台幣，以下同）不當取得財產移轉國有，並追徵2億4000萬元，救國團聲請停止強制執行；台北高等行政法院去年9月裁定於本訴確定前，暫停執行61筆不動產，但16億3000萬動產部分則可執行，雙方皆抗告，最高行政法院昨廢棄停止執行裁定，駁回救國團聲請。救國團與黨產會的官司則仍持續進行。

依救國團的資產負債表顯示，2021年期末資產總計46億餘元，最高行政法院認為，救國團的流動資產、非流動資產價值遠多於16億元，行政執行也可分期繳納，仍足以因應應日常營運支出。

對於北高行裁定暫停執行61筆不動產部分，黨產會提抗告，最高行認為，即使將救國團的不動產所有權登記名義人變更為中華民國，將來本案訴訟如救國團勝訴確定，仍可辦理回復登記所有權人。

各地青年活動中心坐落地點特殊、不可取代，遷移難以正常營運。依行政院去年8月召開的「研商社團法人中國青年救國團不當取得財產之不動產移轉國有相關事宜會議」結論，不動產移轉國有後，如救國團在訴訟確定前，有暫時維持既有服務或現況使用需求，也符合國有財產法上逕予出租條件，請國有財產署循國有非公用財產出租相關規定辦理。

最高行認為黨產會的處分沒有合法性疑義，也無不停止執行就難以回復的情況，駁回救國團聲請。

救國團聲請61筆不動產及16.3億元現金暫停移轉國有，遭駁回確定。(本報資料照片...
救國團聲請61筆不動產及16.3億元現金暫停移轉國有，遭駁回確定。(本報資料照片)

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