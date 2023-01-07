台南正副議長賄選疑雲 檢方深夜再聲押3人

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長涉嫌賄選案件，台南市區漁會理事長林士傑失聯3日後，昨由律師陪同至台南地檢署，檢方拘提偵訊外，再傳喚市議員李文俊、黃麗招到案說明，直至今晨2時認林士傑等三人共同涉犯公職人員選罷法中行賄罪及妨害投票 自由罪嫌重大且滅證或逃亡之虞聲押禁見。

除林士傑之外，專案小組檢察官 昨天下午再傳喚已交保市議員李文俊、黃麗招到案說明，經檢察官訊問後，認為議員李文俊、黃麗招兩人及林士傑均共同涉犯公職人員選舉罷免法中行賄罪嫌及妨害投票自由罪嫌，犯嫌重大。

李文俊、黃麗招兩人且有湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，經當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見；林士傑則有逃亡及勾串共犯或證人之虞，也向法院聲請羈押禁見。

此外，台南正副議長賄選疑雲，被檢調單位視關鍵人物之一的無黨團結聯盟前名譽顧問團長楊志強遭聲押後，被法院無保請回，檢方昨提抗告，已由台南高分院審理中。

國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長陳以信昨天痛批台南市淪為黑金之鄉，充滿黑金、賄選、88槍案爭議，質疑曾任台南市長的總統賴清德 、現任台南市長黃偉哲難道沒有責任嗎？再次呼籲賴清德出手拯救本命區，還給民眾乾淨的台南。

專案小組調查，台南正副議長選舉涉嫌賄選案，郭再欽擔任操盤手，林士傑協助固票，林選前曾找議員方一峰要方「不出席或投自己」，已被檢方依恐嚇罪嫌以5萬台幣交保，檢方偵辦賄選案，質疑他與在押的郭都具關鍵性。