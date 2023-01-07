黑幫赴柬埔寨受訓 返台組團詐20女 得手1.4億元

天道盟楊姓男子等人，組成詐騙集團，以帥哥照片專騙妙齡女子，刑事局逮捕楊姓犯嫌等人。（記者廖炳棋／翻攝）

天道盟楊姓男子去年前往柬埔寨詐欺 機房受訓，發現詐欺有暴利可圖，決定在年關前海撈一筆，返台找大批人馬組成代號「遠傳」的詐騙 機房，詐騙多名女子至少上千萬元，警方日前拘提15人到案，士林地檢署聲押三人獲准。警方據此又溯源追出另個以虛擬貨幣 的轉帳、洗錢水房，不法所得高達1億4000萬元（台幣，以下同），逮捕鄭男等八人到案，詢後依加重詐欺等罪移送台中地檢署偵辦。

據調查，楊男（22歲）先從Instagram盜取帥哥照片，用來申辦交友軟體「探探」、「Tinder」、「Omi」帳號，隨機與女網友聊天談心，每天噓寒問暖取得信任後，再推薦假的亞馬遜購物網站給被害人。

詐團指示被害人登入幾可亂真的亞馬遜平台詐騙網站，要被害人匯款1萬元購買禮物卡，隔天會回饋1萬2000元，被害人嘗到甜頭後，詐團就創造慶祝節日的搶購活動，慫恿被害人搶購禮物卡，製造「買越多，賺越多」假象，等投入大量金錢後，詐團就以平台出問題推託無法出金，警方初估至少有20名女子上當。

警方偵破此機房後，溯源追出另個將贓款兌換成虛擬貨幣的轉帳水房，統計有20人受害，不法所得高達1億4000萬元，警方搜索兩處據點，逮捕鄭男等八人到案，詢後依加重詐欺等罪移送台中地檢署偵辦。

台灣詐騙案不斷，檢警發現還有知名銀行行員被詐團吸收，將人頭帳戶轉帳額度，從每天50萬提高到3000萬元，台北市刑大前天搜索該銀行旗下兩間分行，逮捕朱姓女行員等十人到案，並在嘉義救出六名被詐團囚禁的民眾，全案依加重詐欺、洗錢罪送辦。

據了解，桃園地檢署查詐欺水房，發現林姓女子（39歲）與其他七男一女專門替詐團洗錢，他們吸引民眾求職，卻將被害人囚禁取得帳戶，再與朱女（39歲）內神通外鬼，調高人頭帳戶轉帳額度。

詐團將被囚禁的「豬仔」帶往銀行，朱女利用職權迅速審核過件後，藉此調高轉帳額度，至少有三名人頭帳戶轉帳金額被調高2000萬至3000萬元。

另外，陳姓男子欲以20萬元出賣網路銀行帳戶，結果反遭詐團拘禁在汽車旅館多日，還被交代如遇警方臨檢，要聲稱是朋友聚會唱歌，中和警方攻堅救出陳男，逮捕何姓男子等名犯嫌，全被新北地檢署聲請羈押。