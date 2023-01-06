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回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

黑白集／蹭軍事新聞熱度 「國防專家」滿街走

黑白集
義務兵役延長為1年，引起家長討論。 (本報資料照片)
義務兵役延長為1年，引起家長討論。 (本報資料照片)

兵役將改回1年，網上出現抱怨：「為何女生不用當兵？」立委范雲反駁，問題不在女性，而是兵役法讓女性沒資格服役。因此她將提案修法，自己也很樂意去當兵。

網路流言基本是瞎扯，但范委員的回答同樣令人絕倒。且不說其他民進黨立委會不會支持，以她54歲的年紀，已經過了退伍年齡，除非國防部安排讓她直接從將軍幹起。

一位更年長的女主播，在播報國防部試辦女性教召新聞時說，自己要第一個去報名。問題是，教召全稱為後備軍人教育召集，只有當完兵退伍者才可能被列入教召名冊。女主播逢熱鬧必湊，却把馮京當成馬涼，以為教召是暑期戰鬥營。

近日最紅的軍事相關營隊，當屬曾應邀在民進黨中常會報告的黑熊學院。另一位政論節目主持人前往報名，隨即發布自己端槍瞄準的照片；但其左手根本未握護木，僅讓槍「放」在攤開的左掌上。所幸她拿的只是模型槍，否則扳機一扣，只怕要變熊貓眼。標榜傳授民眾國防知識的學院，教學品質如何，恐怕也難恭維。

兩岸關係緊繃，中共機艦持續騷擾，軍事新聞火熱度創紀錄。近日在台灣談國防，儼然如在南美洲談足球，街頭巷尾都是「專家」搶蹭熱度。但真要比較，兩者還是不同：再怎麼說，南美的專家們至少還知道，球得要往對方的門裡踢！(轉載自聯合報)

國防部 民進黨 足球

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