延役爭議 防部：3+1視役男意願 新黨拚8月公投反對

義務兵役延長為1年，引起家長討論。 (本報資料照)

義務疫延長1年爭議未休，其中國防部 研議讓役男可選擇大學「3＋1」制度（課程濃縮至3年完成），昨在大學校長會議引發討論。有校長說，將大學課程濃縮至3年，3年期間的寒暑假都要修學分，恐要看學生願不願意犧牲寒暑假；也有校長說，終身學習時代，若大學期間要先去當兵1年，就打開修業年限彈性。

世新大學校長陳清河說，若將大學課程濃縮至3年，要看學生寒暑假想不想另修學分；且男生要當兵、女生不用，屆時同班學生要如何分流，也涉及大學端的安排困難。國立大學校院協會、中央大學校長周景揚說，暑假對學生而言可從事多樣化學習，不一定要用來當兵，若大學期間須其中1年去當兵，學生的生涯安排、學校制度就應更彈性，甚至學士班6年內須畢業的門檻也要解禁，才可容納每個學生不同的人生規畫。

針對大學役男彈性修業措施，國防部資源司長鄧克雄表示，教育部 目前有規畫相關方案，後續還與各大專院校溝通。所謂4年裡面彈性修業，須視在學役男意願，可自由選擇，屬於配套，不是強制措施。

另據台灣中國時報報導，義務役延長役期為1年，新黨昨公開表示反對，並將發起反對公投 ，並認為，兵役延長意味著民進黨政府決定繼續用對抗而非對話的方式，將讓台灣淪為戰場。新黨將成立《捍衛青年權益協會》推動反兵役延長公投，希望盡快完成連署，最好可以趕上今年8月公投，若趕不上今年，明年也可以繼續推。

面對兵役延長，外界也關心未來役男的薪資狀況，國防部資源司長鄧克雄說明，以義務役二兵為例，未來義務役薪資分為本俸1萬130元(台幣，下同，約330美元)、專業加給1萬190元，合計2萬320元。但義務役入伍時比照志願役只能先領取本俸，在結訓、取得專長證書後，才能再領取專業加給，「有階段性跟條件性的發給方式。」

外界擔心義務役男薪資領取較高，影響志願役士氣，志願役有更多薪資項目，例如志願役加給、勤務加給等，跟義務役有差距；至於志願役是否調薪，由於本俸調整涉及整體軍公教的整體機制，國軍可能要納入這機制來一併做全盤考量，「目前暫時我們沒有納入調整規畫」。