冷眼集／高虹安揭弊起手式 球場只是首部曲？

新竹市長高虹安5日開記者會，揭露新竹棒球場開挖後發現廢土、廢磚、廢電線等，有偷工減料重大嫌疑。(記者黃仲裕／攝影)

斥資12億元(台幣，約3907萬美元)的新竹市立棒球場，未驗收就啟用還造成職棒球員受傷，全民譁然。前市府封場5個多月，去年底稱改善完成。但專家場勘卻只見紅土夾藏廢石、廢電線俯拾即是，儼然成為國際笑話，前市長林智堅 難辭其咎，業者偷工減料、如何闖過重重關卡，新上任市長高虹安出手揭弊，接下來就看檢調是否真有心查弊。

新竹市立棒球場重建列為林智堅任內重要政績，去年7月22日重新開幕，蔡英文 總統與當時投入桃市、竹市與台中市長選戰的林智堅、沈慧虹、蔡其昌4人同框，為選戰造勢意味十足，蔡總統致詞時還說：希望精彩的職棒賽事能帶給新竹市民滿滿的感動。結果獲行政院前瞻預算 大量挹注，預算從3億元一路加碼到12億的新球場，場地卻四處可見缺失，不僅球員受傷、球迷炸鍋，更重創綠營選情。

林智堅事後臉書發文：「重新啟用的球場目前並不完美，我想責任由我一肩扛起」，但昨天對於重整多時仍隨地被挖出廢棄物的情況卻不見回應。新竹棒球場事件後，林智堅擔任新竹市長期間的多項涉及驚人預算的公共建設，更逐一被攤開檢驗。

高虹安上任10天，便風風火火「開箱」揭祕，過去幾個月舊市府聲稱改善、不讓民代進場監督的球場，如今隨地一翻，球場如廢土掩埋場，挖出廢電線被高形容可能是冰山一角，地下恐仍有其他廢棄物，似乎也意有所指，新竹棒球場只是大秘寶首部曲，二部、三部曲將接力上場。

但新竹地檢署去年7月底聲稱主動剪報、分案調查，5個多月卻「靜悄悄」，外界遲不見行動，花納稅人12億元蓋的棒球場不僅坑坑巴巴、底下還埋著廢棄物，檢調這幾個月閉著眼睛、視而不見，讓上任前甫遭檢調大動作偵辦牽涉數10萬元助理費案的高虹安，這一揭弊起手式，既揭開竹市公共工程過去「不可說的祕密」，也給執法單位一記回馬槍，接下來就看檢調能否給全民一個交代。